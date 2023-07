Confusion sur scène: Gregory Charles raconte le moment où Bennett a chanté deux fois la même chanson à Montréal

Gregory Charles rend hommage à Tony Bennett à la suite de l’annonce du décès à l’âge de 96 ans du chanteur américain atteint de la maladie d’Alzheimer.

• À lire aussi: Le chanteur Tony Bennett s'éteint à 96 ans

En entrevue sur les ondes de LCN vendredi matin, l’auteur-compositeur-interprète québécois se remémore le «fameux soir» où il a vu le crooner à Montréal.

Déjà atteint de la maladie, Tony Bennett «s’imaginait être à Toronto et avait chanté la même chanson deux fois d’affilée».

«Les gens étaient un peu déçu», raconte Gregory Charles, alors que lui était «impressionné de sa capacité de pouvoir encore livrer un spectacle avec beauté».

Malgré la maladie, «il chantait toujours par cœur!», ajoute-t-il avec admiration.

Le pianiste rappelle que les moments difficiles du chanteur de I’ve Got You Under My Skin ne l’ont jamais arrêté et qu’il a toujours réussi à se «réinventer».

«Il n’a pas choisit d’être une vedette populaire. Il a choisi d'être le représentant, ou bien l'interprète, du "Great American Songbook", c'est-à-dire les meilleures chansons du répertoire américain, et lui s'en est fait le porte-parole.»

***Voyez l’entrevue intégrale dans la vidéo ci-dessus***