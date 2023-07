Contrat de 515 M$ à Canada Vie: «Le gouvernement devrait mettre ses culottes», peste un retraité

Retards, paiements perdus, réponses robotisées, explosion de l’attente... un retraité des Forces armées canadiennes (FAC) est en colère contre son assureur Canada Vie, qui est incapable de lui rembourser ses médicaments comme promis.

«Le gouvernement devrait mettre ses culottes. Si Canada Vie n’est pas capable de régler cela en 24 heures, j’infligerais des pénalités salées», peste André Bouchard, un retraité à bout de patience.

Ces derniers jours, de nombreux Québécois comme lui ont écrit au Journal pour faire part de leurs maux de tête depuis que leurs assurances sont passées de Sun Life à Canada Vie, qui appartient à la multinationale Power Corporation, contrôlée par la famille Desmarais.

Soulignons que le contrat accordé en novembre 2021 à Canada Vie pour administrer le Régime de soins de santé de la fonction publique (RSSFP) s'élève à près de 515 millions $.

Or, le casse-tête vécu par les travailleurs avec leurs assurances commence de plus en plus à avoir un air de famille avec le désastre fédéral Phénix, qui prive des travailleurs de paye. En mai dernier, Le Journal avait raconté l'histoire d'une ex-directrice de Service Canada, qui court encore après 20 000$.

«La qualité du service est scandaleuse», a déploré Roy Goodall, président de l’Association nationale des retraités fédéraux (ANFR), mardi dernier, dans un message public en pointant du doigt les ratés de Canada Vie, qui n'arrive tout simplement pas à fournir les services d'assurances à de nombreux retraités.

Mieux au Tim Hortons

Au Journal, l’ex-soldat André Bouchard n’en démord pas: Canada Vie nage dans l’incompétence au point où même les enseignes de restauration rapide sont devenues plus efficientes qu’elle.

«Le service client de Canada Vie, c’est zéro. On ne peut même pas laisser notre message. En comparaison, Tim Hortons m’a réglé un dossier récemment avec mes informations en moins 30 minutes», lance-t-il.

«C’est le bordel. J’ai attendu depuis le début une cinquantaine d’heures au téléphone. Leurs courriels n’aboutissent pas non plus», poursuit l’ex-militaire.

D’après André Bouchard, la situation risque de provoquer une crise chez des retraités plus serrés, qui ont du mal à joindre les deux bouts.

«J’ai payé mes médicaments 124$, plein prix, ce mois-ci. Mon épouse va devoir payer le mois prochain près de 2000$ pour un autre médicament. Ça n’a pas de sens», soupire-t-il.

Ottawa se défend

Contacté par Le Journal, le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) a soutenu que les 375 000 fonctionnaires et retraités québécois du régime «continuent d’être protégés et [que] leurs demandes de règlement sont en cours de traitement».

«Nous reconnaissons que certains participants ont de la difficulté à joindre la Canada Vie pendant cette transition de grande envergure. Le gouvernement du Canada, y compris la ministre [Mona] Fortier, présidente du Conseil du Trésor, discute régulièrement avec la haute direction de la Canada Vie», s'est défendue Rola Salem aux relations médias du SCT.

«La Canada Vie prend des mesures immédiates, et les participants et participantes du régime constateront des améliorations continues au cours des prochaines semaines», a-t-elle promis.

Canada Vie s'excuse

De son côté, Canada Vie a tenu à s'excuser aux Québécois.

«Nous apprécions la patience des participants au régime qui ont subi des temps d’attente plus longs que d’habitude au Centre de services, et nous nous excusons pour le désagrément», a souligné Diane Grégoire, directrice générale, Communications-Québec de Canada Vie.

Selon elle, plusieurs appels viennent de gens «qui ont besoin d’aide pour adhérer au régime». Plus de 850 000 demandes de règlement ont été versées, malgré des défis de la facturation en pharmacie, assure-t-on.

«Nous savons que les pharmacies ne demandent pas toutes aux participants de fournir de l’information à jour sur leurs protections, ce qui entraîne le rejet des demandes de remboursement et ralentit le versement des prestations aux participants», a expliqué Diane Grégoire.

«Nous recommandons aux participants au régime de remettre leur nouvelle carte de garanties à leur pharmacie de façon proactive afin de les informer qu’ils sont maintenant couverts par la Canada Vie», a-t-elle conclu.

–Avec la collaboration de Sylvain Larocque