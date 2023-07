Crise des opioïdes: 1,4 M$ pour la prévention des surdoses à Montréal

Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, a annoncé vendredi une bonification de 1,4 M$ pour la prévention des surdoses à Montréal, «une offre qui dépasse les demandes que les organismes nous avaient faites», a exprimé le ministre en entrevue à TVA Nouvelles.

Ce montant servira à financer les services de consommation supervisée et de vérification de drogue dans la métropole.

Les organismes Cactus Montréal, Spectre de rue, Dopamine et L’Anonyme bénéficieront d'un montant de 300 000$ chacun.

Les sites d’injection supervisés sont des ressources essentielles qui permettent d’accueillir et de soutenir les toxicomanes plutôt que de les laisser dans la rue. L’augmentation de leur financement est une bonne nouvelle.



«Il y a plus d’itinérants, les drogues sont moins propres», confirme M. Carmant.

Le ministre rappelle que d’autres sommes sont prévues sont l’an prochain et «s’il faut en ajouter plus, on en ajoutera plus», a-t-il déclaré en conférence de presse.

«On veut agir sur plusieurs points. Quand on regarde le tableau, il y a un enjeu d’itinérance, un enjeu de qualité des drogues de surdose et également des enjeux de santé mentale», reconnait le ministre responsable des Services sociaux.

Parmi les prochains projets du ministre Carmant, on compte «des refuges additionnels et [le déploiement de] la psychiatrie communautaire et l’hospitalisation à domicile», a-t-il divulgué en entrevue à TVA Nouvelles.

Pourquoi avoir attendu avant de prendre de telles mesures? M. Carmant avance qu’«il n’y avait pas eu d’indexation, mais il n’y a pas eu de recul».

«Ces sommes s'inscrivent dans une bonification totale de plus de 6 millions $ en 2023-2024 de la Stratégie nationale de prévention des surdoses de substances psychoactives», apprend-on par voie de communiqué de la part de Québec.

Les organismes, quant à eux, rappellent que ces nouvelles sommes injectées par le ministère ne permettent que de rétablir le service dit «normal», un service «avant-pandémie».

Ils ont tenu à dénoncer d’autres enjeux qui «bloquent».

«Ça ne se fait pas d’être dans la rue et de rester en saine santé mentale», a affirmé Annie Aubertin, directrice Générale de Chez Spectre de rue.

L’opposition officielle à Montréal n’a pas hésité à réagir à cette annonce.

«Ce qui a été annoncé ce matin, c’est des miettes quand on constate l'ampleur et les ravages de la crise de l’itinérance et des opioïdes à Montréal. Le gouvernement du Québec rétablit seulement ce qui a été coupé, il ne répond pas à l’augmentation massive des besoins», a fait savoir Benoit Langevin, porte-parole de l’Opposition officielle en matière d’itinérance.

Campements improvisés

L’enjeu de l’itinérance s’ajoute à celui de la prévention des surdoses à Montréal.

Des personnes en situation d’itinérance se déplacent à l’est et au nord du centre-ville, où de véritables campements de fortune ont été érigés.

Notre journaliste s’est rendue sur des terrains abandonnés du quartier Rosemont et de l’arrondissement Mercie –Hochelaga-Maisonneuve où l’itinérance est un véritable fléau.

