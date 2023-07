Grève à Hollywood: l'intelligence artificielle, une menace pour les acteurs?

ChatGPT menace déjà de remplacer les scénaristes, mais qu’en est-il de l’intelligence artificielle dans les autres sphères du monde du cinéma? Les quelque 160 000 acteurs hollywoodiens, en plus des 11 000 scénaristes, en grève depuis une semaine s’inquiètent de l’ampleur du phénomène, selon CNN.

• À lire aussi: Grève à Hollywood : «une saison de mauvais cinéma en 2024»

• À lire aussi: Voici tout ce qu’il faut savoir à propos de la grève des acteurs à Hollywood

En effet, dans le dernier Indiana Jones, l’équipe de production a eu recours à une technologie de «dé-vieillissement» qui a permis à Harrison Ford d’apparaître 40 ans plus jeune à l’écran.

De plus, en 2021, un «deepfake» (ou reproduction à l’aspect très réaliste) de l’acteur Tom Cruise sur TikTok s’est d’ailleurs transformé en véritable entreprise d’intelligence artificielle.

Le syndicat SAG-AFTRA croit que cette pratique pourrait nuire à l’industrie et créer un précédent alors qu’elle pourrait être utilisée comme moyen d’éliminer des coûts en évitant d’engager de vrais acteurs.

«Si nous ne nous tenons pas debout en ce moment, nous allons tous avoir des ennuis. Nous allons tous être en danger d'être remplacés par des machines», a déclaré Fran Drescher, président de SAG-AFTRA lors d'une conférence de presse la semaine dernière, rapporte CNN.

L’imagerie générée par ordinateur (CGI ou «Computer-generated imagery»), une forme d’intelligence artificielle, est déjà bien présente sur les médias sociaux, mais pas encore dans le monde du cinéma.

Celle-ci pourrait toutefois servir à générer des figurants virtuels et à supprimer ces types d’emplois.

Pour le moment, l'Alliance of Motion Picture and Television Producers nie avoir proposé cette mesure et que celle-ci serait seulement utilisée «dans le film où l’acteur ou le figurant est déjà employé».

À une autre époque, les ordinateurs avaient d’ailleurs remplacé les artistes en animation qui devaient dessiner chaque plan image par image, c’est-à-dire 24 images par seconde.