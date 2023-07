Harcèlement criminel: elle appelle incessamment son mari et leurs amis durant un match de soccer

Textos incessants et pas moins de 59 appels en deux heures: une quinquagénaire de Merseyside au Royaume-Uni a été accusée de harcèlement après avoir fait déborder le vase en appelant sans cesse chez une amie pour parler à son mari pendant un match.

«Il est regrettable que vous soyez devant le tribunal aujourd'hui. Les appels étaient persistants et prolongés», a déploré la juge Mary Garvey en remettant sa sentence jeudi, selon ce qu’a rapporté The Mirror.

La juge a cependant décidé de ne pas entériner d’ordonnance restrictive contre Joanne Healey, 59 ans, accusée d’avoir harcelé à de nombreuses reprises son amie de plus de 30 ans, Debbie Ashworth.

Tout a commencé en octobre dernier au moment où son amie lui aurait annoncé qu’elle devait quitter le club d’arts martiaux fondé par son mari, John Ashworth, en raison de ses habitudes de boisson.

C’est alors que la quinquagénaire aurait commencé à harceler son amie par textos et messages sur les réseaux sociaux, mais également en multipliant les appels sur sa ligne téléphonique fixe pour l’insulter.

«Je lui ai alors dit à plusieurs reprises de me laisser tranquille et de ne plus me recontacter, mais sa réaction a été de l'abus d'alcool, de crier et de m'insulter, de m'appeler, moi et mon mari, des “pédophiles”», a relaté la femme au tribunal, selon le média britannique.

Mais la goutte de trop est survenue le soir d’un match de soccer, où le mari de Joanne Healey s’était joint au couple. C’est alors que lui aussi aurait commencé à recevoir des appels incessants de sa conjointe, malgré qu’il lui ait répondu qu’il serait à la maison «bientôt», selon ce qu’aurait relaté Mme Ashworth.

L’accusée se serait alors, à nouveau, jetée sur la ligne fixe du téléphone familial pour mitrailler les appels, qui auraient continué même après que son mari ait quitté la résidence.

Puisqu’il ne s’agissait que d’une première offense et que la femme n’aurait pas réitéré son geste depuis le début des démarches judiciaires, elle a écopé de 12 mois de travaux communautaires ainsi que d’une amende d’environ 135$ canadiens.

Elle devra également participer à 20 jours d’activités de réadaptation auprès du service de probation, selon The Mirror.