La Bulgarie envoie pour la première fois des blindés en Ukraine

La Bulgarie a décidé vendredi d'envoyer une centaine de blindés en Ukraine, une première pour ce pays des Balkans jusqu'ici réticent à aider directement Kyïv du fait de liens historiques forts avec Moscou.

Le Parlement a approuvé à une large majorité (148 pour, 52 contre) cette proposition du nouveau gouverment pro-européen, qui a initié une nouvelle stratégie après de précédents gouvernements intérimaires désireux de ne pas s'immiscer dans le conflit.

Ces chars BTR de conception soviétique, achetés dans les années 1980, n'ont jamais servi.

«La Bulgarie n'a plus besoin de cet équipement qui peut apporter un précieux soutien à l'Ukraine dans sa bataille pour préserver son indépendance et son intégrité territoriale» face à la Russie, écrit le texte.

Les socialistes du PSB, héritier du parti communiste qui dirigeait autrefois le pays, se sont opposés à cette décision, tout comme la jeune formation ultra-nationaliste prorusse Vazrajdane (Renaissance) qui a dénoncé «une trahison et une honte».

La Bulgarie, membre de l'UE et de l'Otan, dispose d'un important stock d'équipements et d'armes soviétiques et produit également des munitions. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est d'ailleurs venu début juillet à Sofia pour discuter d'une accélération des livraisons.

Depuis cette visite, le gouvernement a annoncé un paquet d'aide inédit incluant vraisemblablement des armes et obus, même s'il n'a pas voulu fournir de détails tant le sujet divise dans le pays.

Dans les faits cependant, les usines d'armement tournent à plein régime depuis l'invasion russe de l'Ukraine.

Les exportations de l'industrie ont bondi, selon des données du ministère de l'Économie, les marchandises étant acheminées par des pays tiers avant de rejoindre l'Ukraine.