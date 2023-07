La plage du camping Jonquière sauvée par l’embauche d’une sauveteuse

La saison estivale du camping Jonquière, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, était menacée par la perte du seul sauveteur en poste, mais les responsables du camping ont décidé de bonifier l'offre d'emploi pour trouver la perle rare.

• À lire aussi: La surveillance d’une plage de camping révoquée à un immigrant surqualifié

Le camping Jonquière a ouvert sa plage vendredi, juste à temps pour le début des vacances de la construction.

Il a finalement embauché une sauveteuse qualifiée en provenance de Chibougamau.

La jeune femme âgée de 18 ans cumule trois ans d’expérience.

Elle a choisi de passer l'été dans la région, attirée par les conditions alléchantes qu'on lui proposait.

Elle bénéficie d’un salaire horaire de 30$, 40 heures de travail par semaine garanties, peu importe les conditions météorologiques en plus d’être logée dans une roulotte et d’avoir droit à une allocation hebdomadaire pour sa nourriture.

«Le fait qu’on la logeait, ça a permis d’élargir un peu le bassin», a expliqué André Lessard, président du conseil d’administration du camping, qui ajoute que cette bonification de l’offre a permis de recevoir quelques candidatures.

En raison de la pénurie de main-d’œuvre, les employeurs n’ont souvent pas d’autre choix que de mettre les bouchées doubles pour sortir du lot et attirer des travailleurs.

«C’est là qu’on est rendu avec la pénurie de main-d’œuvre. Il y a beaucoup d’employeurs qui sont très imaginatifs. Il y a des usines qui offrent des bonis à la signature, le logement, et on voit même des garderies dans des parcs industriels. Il faut être imaginatif. Nous on l’a été et l’an prochain on va continuer de l’être pour s’assurer qu’on va avoir un bassin de sauveteurs adéquat», a-t-il admis.

La saison sauvée in extremis

En début de saison, le camping était parvenu à embaucher un sauveteur de 42 ans expérimenté, en provenance de la France, mais un inspecteur de la Régie du bâtiment a conclu qu’il ne disposait pas des qualifications requises pour exercer la profession selon les normes du Québec.

Le camping avait alors accepté qu’il suive une formation au Mont-Tremblant. Malgré tout, ce dernier a dû retourner dans son pays natal pour des raisons personnelles.

Le camping devait donc recruter rapidement pour sauver la saison estivale. Sans sauveteur, la plage n’aurait pas pu ouvrir aux usagers journaliers cet été.

Heureusement, tout fini bien, au grand bonheur des usagers.