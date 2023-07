La pluie attendue pourrait causer des dégâts en Estrie

L'Estrie est à nouveau sous la pluie et Environnement Canada prévoit jusqu'à 50 millimètres de pluie d'ici samedi, mais ça pourrait être moins.

Un météorologue d’Environnement Canada croit que la quantité d’eau que l’Estrie recevra est surévaluée.

«Je dirais que c’est probablement une surestimation du total», explique Peter Kimbell.

Toutefois, la pluie reçue inquiète toujours à Magog.

«On va faire des vérifications constantes sur le terrain. Tous les employés sont mobilisés cette fin de semaine et prêts à intervenir si on a à le faire», souligne le directeur du Service incendie et coordonnateur aux mesures d’urgence de la Ville de Magog, Sylvain Artaud.

Le niveau du lac Memphrémagog a connu sa baisse la plus importante au cours des 24 dernières heures, soit 8 cm.

Cela donne une chance aux équipes d’urgence, mais elles restent sur un pied d’alerte.

«Je ne suis quand même pas trop préoccupé parce que le lac a baissé et il y a de la place pour recevoir de la nouvelle eau, mais on ne sait pas ce qui va tomber au Vermont. On a une prédiction là-bas aussi de 30 à 50 millimètres de pluie alors on est préoccupés, on ne sait pas comment le lac va réagir», ajoute Sylvain Artaud.

L'évacuation de l'eau au barrage est toujours de 195 m3 à la seconde.

Le débit de la rivière Magog est ainsi extrêmement rapide.

Les plages de Sherbrooke ont donc été fermées pour cette raison.

«C’est important que les gens comprennent que même un bon nageur va avoir de la difficulté à rester sur place et il faut penser qu’il y a des débris qui sont dans la rivière», indique le coordonnateur aux sports et aux loisirs de la Ville de Sherbrooke, François Salvail.

La Plage municipale du secteur de Deauville sera aussi fermée jusqu'à mardi en raison de la qualité de l'eau.

Elle a reçu une côte C, ce qui signifie que l'eau est polluée.

Ces fermetures surviennent alors que des milliers de vacanciers pourraient vouloir s'y rafraichir.