Laurence Jalbert rétorque avec tact à un commentaire violent et déplacé

Quelques jours après avoir été contrainte d’annuler un spectacle à la Fête du lac des Nations, à Sherbrooke, Laurence Jalbert a reçu un message fort désagréable sur Facebook.

Dans une publication Instagram mise en ligne ce vendredi midi, l’auteure-compositeure-interprète de 63 ans a donné un magnifique exemple de ce que les artistes veulent dire lorsqu’ils se plaignent de recevoir des messages de haine sur les réseaux sociaux.

«LE KARMA TE RATRAPPE OST** DE CHIE**E CORROMPU ?? TANT MIEUX POUR TOI SALO**E CORROMPU COLLABOS DE SOUS HUMAIN», lui a gentiment écrit sur Facebook un certain Marc Vaillancourt.

Qu’à cela ne tienne, la chanteuse de 63 ans a pris les choses en main en demandant à son public «d’envoyer de l’amour» à celui qui semble avoir pris le plus long corridor, le plus sombre, le plus étroit...



«Voulez-vous vous en occuper pour moi svp, je suis trop malade pour le faire..», lui a répondu Jalbert, dont la santé ne lui a pas permis d’offrir la prestation prévue à Sherbrooke le 18 juillet dernier.



«Si vous voulez lui envoyer de l’amour, allez-y! Ne vous en privez pas! Mais j’avoue que j’ai de la compassion et de la peine pour le bébé d’amour qu’il tient dans ses bras», ajoute-t-elle.



OUCH!



Dans les commentaires, Nathalie Simard a fait preuve de compassion en envoyant son soutien à son amie.



«Cette homme doit être marqué par je ne sais quoi pour déverser autant de haine sur une femme qu’il ne connaît VRAIMENT PAS!!! Les réseaux sociaux sont faits pour socialiser dans le respect et non pour détruire!!!», a commenté la moitié des interprètes de Tourne la page.

Capture d'écran / Instagram Laurence Jalbert



On lui souhaite un prompt rétablissement.

