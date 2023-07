L’aventurier-conférencier et animateur Guillaume Dulude visé par une demande d’action collective pour fausse représentation

Une demande d’action collective a été déposée cette semaine contre les compagnies de l’aventurier-conférencier Guillaume Dulude, qui aurait promis que ses formations étaient déductibles d’impôts et reconnues par Québec alors qu’elles ne l’étaient pas.

«C’est croche, son affaire», résume une des personnes qui se sont inscrites au recours.

Les compagnies Communication Psycom INC. et Psycom LLC font l’objet d’une demande d’action collective déposée lundi au palais de justice de Montréal pour «représentation fausse et trompeuse».

Ces compagnies appartiennent au conférencier Guillaume Dulude, qui s’est d’abord fait connaître en 2020 comme animateur-aventurier de la série Tribal.

M. Dulude s’affiche également comme expert en psychologie et communication. Il est titulaire d’un doctorat en neuropsychologie, mais n’est pas membre de l’Ordre des psychologues, ce qui signifie qu’il ne peut pas faire de psychothérapie ou émettre de diagnostics.

Sur son site Psycom, il offre diverses formations en ligne, dont les programmes «Precog Existence» et «Precog Expertise». Ces cours visant à «optimiser son propre potentiel» s’adressent aux «passionnés de psychologie» et aux gens qui travaillent en intervention.

Frais de scolarité?

Mme N. Lampron, représentante de la poursuite, s’est inscrite à Precog Existence, qui totalisait 24 jours de formation étalés sur un an entre mai 2022 et mai 2023. Le coût était alors de 11 268$, peut-on lire dans la requête.

À ce moment-là, M. Dulude affirmait dans ses vidéos de promotion et dans le syllabus que le cours était reconnu par le ministère de l’Éducation et donc, déductible d’impôts comme frais de scolarité, indiquent les requérants.

Au début 2023, Mme Lampron n’avait toujours pas reçu les formulaires pour fins fiscales ni l’attestation officielle qui lui aurait permis de faire compter les séances dans ses heures de formation obligatoire de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Les cours de M. Dulude étaient auparavant pris en charge par sa compagnie enregistrée au Québec, mais depuis le printemps 2022, ils sont pris en charge par celle enregistrée au Wyoming, aux États-Unis, détaille-t-on dans la poursuite.

Ce n’est qu’en 2023 que M. Dulude a révélé à ses étudiants qu’il ne serait pas possible de fournir les formulaires de déduction fiscale comme convenu.

Pas reconnu

Au ministère de l’Éducation, on indique par courriel que Psycom n’a jamais reçu de permis de leur part. «Cet établissement n’a jamais été accrédité par le ministère de l’Enseignement supérieur» non plus.

Les requérants souhaiteraient que toutes les personnes résidant au Québec qui se sont inscrites à une formation Precog de 2022-2023 soient remboursées et obtiennent un dédommagement punitif.

Il n’a pas été possible de parler à Mme Lampron, mais un autre membre a accepté de se confier au Journal tout en demandant l’anonymat pour éviter de subir les foudres des admirateurs de M. Dulude.

«Ce sont des montants d’argent énormes», dit cette personne qui croyait pouvoir économiser quelque 1800$ en crédit d’impôt. «Je ne sais pas si c’est légal, mais ce n’est certainement pas moral.»

Mécontents

Des dizaines de membres ont déjà contacté le cabinet d’avocats derrière le dossier, indique Me Jimmy Lambert.

De son côté, l’Office de la protection du consommateur a reçu deux plaintes contre Psycom dans les deux dernières années. La nature des plaintes porte sur le contrat (contenu, paiement, annulation, modification ou interprétation).

Joint par courriel, Guillaume Dulude a répondu qu’il ne pouvait commenter la situation, mais qu’il la prenait au sérieux.

La demande d’action collective n’a pas encore été autorisée par un juge et pourrait donc ne pas aller de l’avant. Les membres potentiels peuvent toutefois s’inscrire à

lambertavocats.ca/recours-collectif-psycom