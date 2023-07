Le chanteur Tony Bennett s'éteint à 96 ans

Le chanteur américain Tony Bennett s’est éteint à 96 ans, vendredi, rapportent plusieurs médias. Il a marqué la scène musicale pendant plus de sept décennies.

L'iconique crooner avait reçu un diagnostic de la maladie d'Alzheimer en 2016, mais il a continué de se donner en spectacle et d'enregistrer de la musique jusqu'en 2021.

Frank Sinatra, lui même une légende, a dit du New Yorkais qu'il était le plus grand chanteur du monde. Ses pièces dégagaient une immense chaleur et une souplesse vocale extraordinaire.

Bennett avait offert un spectacle écourté de 20 minutes au Casino de Montréal le 4 septembre 2015, en raison d'une laryngite.

Il laisse dans le deuil son épouse Susan Benedetto, ses deux fils, Danny et Dae Bennett, ses filles Johanna Bennett et Antonia Bennett et neuf petits-enfants.