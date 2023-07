Tanné des travaux devant son commerce, il s’en inspire pour sa promo

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Après des années de perpétuels chantiers dérangeants qui compliquent ou «labyrinthisent» l’accès à sa boutique, un commerçant a décidé de faire ironiquement entrer les panneaux et les cônes oranges directement à l’intérieur de ses murs question de faire parler et que les choses, ou plutôt, les cônes, bougent...

La boutique de bières artisanales Expérience Bière ne fera pas jouer de musique cette semaine, mais plutôt un enregistrement You Tube assourdissant de bruits de construction: vrombissement de machinerie lourde, fracas tonitruant de marteau piqueur, crissement métallique de la scie ronde à asphalte, etc.

«N’est-ce pas une bonne ambiance sonore pour un commerce de Montréal?» plaisante Olivier Marceau Landry.

Le propriétaire de la boutique m’accueille vêtu d’un gilet de construction.

«Ça ne rend pas fou, ce vacarme, on s’y habitue, si j’en crois mon employé qui a travaillé dix heures avec ce bruit de fond hier.»

«Plusieurs clients étaient très étonnés de ce choix de trame.»

Ne sursautez pas si, au détour d’une allée, non loin des vins pétillants naturels, vous tombez sur une pancarte «Ralentissez: enfants qui jouent».

Photo fournie par Olivier Marceau Landry

Répit éphémère

Ironiquement, lors de ma visite vendredi, il n’y avait plus trace de cônes près de sa porte, en raison des vacances de la construction.

«C’était là encore hier comme toujours! Mais là, c’est mon répit estival de deux semaines! Enfin, on peut se stationner... mais tout le monde est parti hors de la ville.»

Selon M. Marceau Landry, le festival du cône orange et des détours devant sa porte reprendra dès la fin du congé.

«C’est impressionnant, les moyens créatifs déployés afin de dissuader les clients de venir magasiner sur la rue!» ironise-t-il.

«Depuis janvier 2021, en raison d’un chantier plus haut, la Ville bloque tous les stationnements devant mon commerce. Ça fait donc plus d’un an et demi... et ça va continuer en août, jusqu’à Dieu sait quand...»

Le commerçant a beau faire montre d’humour avec sa thématique Travaux, on le sent réellement fâché.

«J’ai ouvert une succursale Expérience bière sur l’avenue des Pins juste avant le début des travaux qui l’ont complètement éventrée... et ça m’a fait très mal, ça a tué mon commerce. Ici, j’essaie de survivre. Heureusement, j’ai mes habitués.»

Photo Louis-Phillippe Messier

M. Marceau Landry a l’intention de maintenir son ambiance Travaux encore jusqu’à mercredi prochain... mais en aura-t-il le courage? Les bruits de construction risquent de venir à bout de sa patience.