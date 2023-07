Lionel Messi joue les héros à son premier match en MLS

Lionel Messi n’a pas raté son entrée en scène avec l’Inter Miami CF et a marqué le but vainqueur dans les arrêts de jeu permettant à son équipe de l’emporter par la marque de 2 à 1 face au club mexicain Cruz Azul lors d'un duel de la Coupe des Ligues au Lockhart Stadium de Fort Lauderdale.

Messi a profité d’un coup franc à la 94e minute de jeu afin de décocher un tir puissant qui a déjoué le gardien du Cruz Azul, Andres Gudino.

N’étant pas titulaire pour cet affrontement, le joueur de 36 ans a foulé pour la première fois la pelouse de son nouveau domicile à la 54e minute de jeu.

Il a reçu de nombreux applaudissements de la part de foule et a revêtu le brassard de capitaine pour son équipe.

Sergio Busquets a également fait ses débuts avec la formation floridienne vendredi. Il n’était pas de la formation de départ, mais il a fait son entrée au même moment que Messi.

L'ailier gauche de Miami Robert Taylor a inscrit le premier but de la rencontre à la 44e minute.

Quelques minutes après les premières foulées de Messi dans son nouvel uniforme, l'ailier du Cruz Azul Uriel Antuna a nivelé la marque à la 65e minute.

Le sextuple vainqueur du Ballon d’Or, remis au meilleur joueur au monde a été présenté aux partisans de l’Inter Miami CF le week-end dernier. De plus, il a participé à son premier entraînement avec sa nouvelle équipe mardi.

Le club avait annoncé que son contrat serait d'une durée de deux saisons en plus d’une année d’option. L'Argentin touchera entre 50 et 60 millions $ annuellement et il aura également des parts dans la concession.

L’équipe de Miami espère certainement que l’arrivée de Messi leur permettra d’accumuler les victoires d’ici la fin de la saison. Jusqu’à présent, ils affichent un dossier de 5-14-3 en Major League Soccer. De plus, ils occupent le dernier rang du classement de l’Association de l’Est du circuit Garber, avec une mince récolte de 18 points.