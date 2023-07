Meilleure poutine du Québec à Yamachiche: les cultures adaptées à la demande

C'est la deuxième semaine de récolte de pommes de terre à la ferme Les couleurs de la terre à Yamachiche et les plantations y ont un peu changé: toujours cinq hectares de culture et 150 tonnes de légumes, mais des ratios de variétés différentes.

C'est que l'engouement pour la poutine est encore tellement grand qu'on ne veut pas en manquer.

«Cette catégorie de pommes de terre là, qui sont des chairs farineuses, on en a planté plus au détriment d'un peu moins de pommes de terre à chair ferme pour faire par exemple des salades, des gratins, qu'on vend plus au comptoir aux consommateurs ou qu'on transforme nous-même», explique la copropriétaire de la ferme, Patrica Claveau.

Cette chair farineuse, c'est la clé du succès pour une bonne poutine faite avec des frites croustillantes.

La vidéo virale publiée sur TikTok il y a un an fait encore son effet: des clients de partout au Québec étaient sur place vendredi, et ce, malgré la pluie et le ciel sombre.

Seule ombre au tableau: la météo.

Les champs sont gorgés d'eau et ce n’est pas facile de récolter dans ces conditions.

«L'eau dans les entre-rangs, ça nous empêche de travailler mécaniquement pour les récoltes des patates nouvelles. En gros, aujourd'hui, on ne peut pas arracher du tout, mais si on le fait vraiment manuellement, on est capables, mais ça prend environ le triple du temps», explique un employé de la ferme et fils des propriétaires, Alexis Fradette.

Et du temps, c'est ce dont on a besoin pour servir les clients qui se présentent sur le site malgré la pluie.

Devant l'engouement, on a concrétisé un projet qui traînait depuis quelques années: une nouvelle boutique a fait son apparition, question de mieux accueillir les clients.

Les propriétaires voulaient établir les besoins et analyser l'achalandage.

Avec l'affluence qui ne s'estompe pas, la construction d'un nouvel établissement d'accueil était de mise.