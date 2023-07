Saison estivale: Voici la bonne fréquence pour arroser vos plantes

Avec les températures chaudes et humides du mois de juillet, vos plantes n’ont pas les mêmes besoins que pendant les saisons plus fraîches. Voici les étapes à suivre pour prendre soin de chaque type de plantes que vous avez à la maison pendant l’été.

«Les plantes en pots peuvent être déplacées temporairement dans un endroit plus frais ou à l’ombre», explique Wim Trio des jardineries Floralux au média belge 7sur7. Les plantes restent des êtres vivants et, comme tous les êtres humains, elles pourront mieux respirer dans un lieu plus frais. L’expert vous conseille de les arroser jusqu’à deux fois par jour si le facteur humidex augmente la température à une chaleur extrême.

Toutefois, si vos plantes résident dans la terre ou dans la pelouse, vous devez faire attention puisqu’elles sèchent beaucoup moins rapidement que celles dans les pots. Trio vous suggère d’accrocher un parasol ou tout autre objet qui les mettra à l’ombre.

Il suggère souvent à ses clients de ne jamais les arroser «lorsque le soleil est le plus fort ou au moment le plus chaud de la journée». Les arroser tôt le matin ou tard le soir est idéal pour lui, puisque l’eau ne s’évapore pas aussi rapidement pendant les temps plus frais de la journée.

Pour ceux qui possèdent une serre, rappelez-vous qu’il y fait potentiellement encore plus chaud qu’à l’extérieur. Une bonne ventilation est donc de mise, selon Trio. Vous pouvez aussi recouvrir la serre d’un voile d’ombrage et placer un récipient d’eau pour préserver une humidité stable.

Voici deux autres conseils de Wim Trio pour tous vos types de plantes: