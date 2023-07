Sauvé in extremis de la noyade par sa fille, il rappelle l’importance de la veste de flottaison

Guy Poulin a failli se noyer le 13 mai 2022, mais a eu la vie sauve grâce à sa fille et à une veste de sauvetage. L’incident qu’il n’oubliera jamais le pousse désormais à sensibiliser à l’importance de porter la veste de flottaison sur les plans d’eau.

Il a raconté ce qu’il a vécu sur le petit lac Magog il y a un an en entrevue sur les ondes de LCN, vendredi matin.

«On était parti avec amis faire du ponton. C’était le début de l’été, l’eau était froide. On s’était baigné toute la matinée», raconte Guy Poulin.

Si tout se déroulait bien tôt en journée, les conditions sur le lac ont changé en après-midi.

«Il y avait beaucoup plus de bateaux et ont s’est installés plus au milieu du lac. Il y avait beaucoup de vagues et l’eau était beaucoup plus froide. Quand on a sauté, moi et ma fille, on a poussé le ponton», poursuit M. Poulin.

L’embarcation s’était éloignée et oscillait beaucoup en raison des vagues. Il devenait difficile pour Guy Poulin, qui n’est pas un bon nageur, de retourner à bord. Le niveau de stress est monté d’un cran.

«Je n’arrivais plus à me rapprocher du ponton. La panique s’est installée un peu pour tout le monde», se remémore-t-il.

Maguy Poulin et son père Guy Poulin | capture d'écran TVA Nouvelles

Sa fille, présente à ses côtés pendant l’entrevue, se souvient aussi de cette journée qui aurait pu être tragique.

«Il fallait agir vite, mais en même temps, on était apeurés. On a agi sur l’impulsivité», raconte Maguy Poulin.

Un des amis de Guy Poulin a tenté d’aller le chercher en sautant dans l’eau, mais a été «paralysé» tellement l’eau était froide.

«Il s’est agrippé au moteur du bateau. [Il n’y arrivait pas.] Ensuite on a essayé de lancer des vestes de sauvetage», ajoute la jeune femme.

Les vestes de flottaison n’arrivaient pas à rejoindre Guy Poulin en raison du courant. Celui-ci peinait à rester à la surface.

N’écoutant que son courage, sa fille a sauté à l’eau à son tour, a saisi une veste qui flottait sur l’eau, a réussi à le rejoindre pour lui donner en la plaçant sur sa poitrine.

«C’était vraiment une question de secondes à la fin. Je n’arrêtais plus de ''caler''. J’ai quand même été traumatisé, j’ai eu peur, vraiment», ajoute Guy Poulin.

«Ça peut arriver à n'importe qui»

Cet accident qui aurait pu très mal se terminer a fait grandement réfléchir le rescapé, sa fille ainsi que leurs proches, qui ont réalisé à quel point une noyade peut arriver très rapidement.

«Je me suis rendu compte que ça pouvait pas mal arriver à tout le monde. Je sais nager, je sais la base, mais je ne suis pas un grand nageur. Aujourd’hui quand je vois des gens, pas de veste, qui sautent à l’eau, et qui boivent en plus... Nous on n’avait pas d’alcool on n’avait rien, on était à jeun! Quand je vois le monde sur le party sauter à l’eau... Je me dis parfois que ça pourrait mal finir, parce que ça fini souvent mal pour d’autres», observe le survivant.

L’homme qui adorait faire du ponton avec ses amis a fait une croix sur cette activité qu’il chérissait.

«C’est ce qu’on aimait faire le plus! J’ai peur de ma réaction, d’aller sur l’eau. Je ne pense pas y retourner prochainement, ça c’est sûr.»

Il lance un message simple, que les organismes de prévention de la noyade répètent constamment.

«Mettez votre veste, c’est vraiment important. Même si vous êtes bon nageur, la veste, c’est ce qui m’a sauvé la vie au bout de la ligne. Parfois on la mettait, parfois non... Je l’ai pas mise cette fois-là et ça aurait pu être la fois fatale!», conclut-il.

Près de 45 noyades ont été recensées cette année, à pareille date on en dénombrait 32 en 2022.