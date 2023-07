Sortie du film Barbie: «Être femme, ce n’est pas être mis dans une boîte»

Longtemps critiquée pour sa vision stéréotypée de la femme, la poupée Barbie est sur toutes les lèvres, en raison de la sortie du long métrage de la réalisatrice Greta Gerwig.

L’engouement pour ce film, certainement attribuable à la nostalgie et à la popularité de la poupée, est également dû aux valeurs féministes de l’œuvre cinématographique, estiment les doctorantes et influenceuses Marie-Emmanuelle et Florence-Olivia Genesse.

En entrevue à TVA Nouvelles, les deux membres du duo baptisé «The Sis» ont souligné que le film Barbie envoie un message rafraîchissant à la société et en particulier aux femmes ainsi qu’aux jeunes filles.

«Les femmes veulent avoir l’option de pouvoir être ultra-féminines ou ne pas l’être du tout et de ne pas être jugées sur leur apparence», soutient Marie-Emmanuelle Genesse.

Si le personnage de Barbie semble, à première vue, remettre de l’avant la domination de l’apparence, le film remet en question certains stéréotypes et préjugés, croient les deux influenceuses féministes.

«On associe le fait qu’une femme peut aimer le rose, elle ne peut pas avoir de carrière, elle est moins intelligente, elle est superficielle [...] Qu’est-ce qui fait dire que vouloir prendre soin de son apparence ne peut pas se conjuguer avec le fait d’être docteure ou présidente?» s’interroge Marie-Emmanuelle Genesse.

«Être femme, ce n’est pas être mis dans une boîte ou une catégorie. Je pense que c’est ce que la réalisatrice du film, Greta Gerwig, essayait de faire. Être femme en 2023, c’est de pouvoir être dans différentes catégories et de pouvoir exister sans nécessairement avoir le regard plus patriarcal qu’on avait préalablement avec les Barbies précédentes», clame pour sa part Florence-Olivia Genesse.

La célèbre poupée a beaucoup changé depuis sa création il y a plus de 60 ans et doit continuer de le faire pour demeurer pertinente, affirment les deux doctorantes en droit.

«La poupée s’associe aux expériences vécues de toutes les femmes. Je pense que c’est ce qui fait sa durabilité et la seule façon dont elle va pouvoir évoluer, c’est de reconnaître les différentes expériences et de les mettre en lumière à travers les poupées», indique Florence-Olivia Genesse.

