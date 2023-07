[EN IMAGES] Spectaculaire incendie d’un camion sur l’autoroute 20 à L’Islet

Un camion tirant une remorque de 53 pieds a été victime d’un spectaculaire incendie, vendredi midi, à L’Islet, en Chaudière-Appalaches.

L’événement, qui s’est produit en direction ouest, n’a heureusement pas fait de blessé, a confirmé la Sûreté du Québec (SQ) en début d’après-midi.

Capture d'écran/Audrey Gagnon

«Il y avait un seul conducteur à l’intérieur, une seule personne. Le feu a pris dans une des roues en avant, du côté droit. Il n’a pas été capable de le contrôler, il avait un extincteur. Des gens se sont arrêtés et finalement, ils ont appelé le 911. Quand on est arrivés, le tracteur de van était en feu complètement», a relaté François Caron, directeur des services incendie de L’Islet et de Saint-Jean-Port-Joli.

«Le plus important, c’est de sauver des vies. [...] Il n’y avait rien d’autre à faire que de rabattre les flammes. Tout le monde était sorti. C’est assez usuel comme incendie», a ajouté le chef pompier.

Capture d'écran/Audrey Gagnon

Des images impressionnantes de la scène montrent que la cabine a été entièrement consumée par le brasier. Le véhicule est calciné et seule l’ossature du siège du conducteur semble avoir résisté à l’assaut des flammes. Celles-ci ont toutefois épargné la remorque et son chargement, lequel était intact, a précisé M. Caron.

Le camion ne transportait aucune matière dangereuse. Aucun autre véhicule n’a été impliqué dans l’incident.

Capture d'écran/Audrey Gagnon

Les services de protection contre les incendies des municipalités de L’Islet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Cyrille ont participé à l’opération d’extinction.

L’événement a causé la fermeture d’une voie sur deux, générant des ralentissements dans le secteur alors que s’amorcent les vacances de la construction.