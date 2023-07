Sur le plateau d’«Indéfendable»: une 2e saison plus collée sur les causes criminelles

Il régnait une aura de mystère sur le plateau d’Indéfendable, jeudi, alors que l’équipe en était au 69e jour de tournage de la deuxième saison. Quel sort a-t-on réservé au policier Maxime (Mathieu Baron), qui a été impliqué dans une fusillade dans le tout dernier épisode de la première mouture?

On ne révélera rien qui pourrait gâcher le plaisir des 1,5 million d’adeptes de la quotidienne de TVA, mais quoi qu’il arrive au conjoint de Marie-Anne (Anne-Élisabeth Bossé), cette dernière sera lourdement impactée et vivra même une remise en question.

MARTIN ALARIE / LE JOURNAL DE MONTRÉAL

En effet, que Maxime ait été blessé ou qu’il soit mort dans l’échange de coups de feu avec un faux policier, l’avocate ne l’aura pas facile.

La showrunner Izabel Chevrier avait déjà expliqué à l’Agence QMI qu’on approfondirait la vie de Marie-Anne dans la deuxième saison, mais outre ce personnage, ce sont surtout les causes qui seront mises de l’avant. «On va suivre davantage la vie personnelle de Marie-Anne, mais ça va prendre moins de place que pour Léo durant la première saison. On va se concentrer davantage sur les causes criminelles parce que c’est ça le cœur de la série.»

Le côté personnel des personnages principaux, y compris André Lapointe (Michel Laperrière), Léo MacDonald (Sébastien Delorme) et Inès Saïd (Nour Belkhiria), se conjuguera surtout au cabinet. En revanche, la vie des accusés ou des victimes occupera une place de choix dans les intrigues.

MARTIN ALARIE / LE JOURNAL DE MONTRÉAL

«La saison 2 sera extrêmement touchante, troublante, et j’ajouterais que ce sera confrontant parce que ce sont des sujets de société dont il faut parler», a dit Izabel Chevrier, qui est l’autrice principale de la série produite par Pixcom avec son conjoint, Me Richard Dubé.

Les causes de la quotidienne judiciaire toucheront à des drames familiaux, à de la violence conjugale, à de la maltraitance d’enfants et à des crimes sexuels. «Le côté réaliste de la série est riche et essayer de comprendre notre société et ce que c’est la défense, les accusations criminelles, c’est là qu’on s’en va», a-t-elle ajouté.

Et qu’en est-il du ressuscité?

Quant à Me Legrand (Martin-David Peters), qui avait été mis sous protection par la police alors qu’on le croyait mort – il a été pris pour cible en pleine rue devant son fils et Inès (qui demeure remontée contre lui), il revient au Cabinet Lapointe-MacDonald-Desjardins avec l’intention de reprendre sa pratique, ce qui ne sera pas chose facile, lui qui demeure protégé par les forces de l’ordre.

CAPTURE D'ÉCRAN / AGENCE QMI

«Il va faire son chemin de croix et il devra regagner la confiance des gens», a dit Mme Chevrier.

De gros noms

Plusieurs comédiens viendront faire un tour dans Indéfendable pour camper des personnages liés à des procès, dont Benoît Brière, Mirianne Brûlé, Ingrid Falaise, Marc Fournier, Guy Jodoin, Lynda Johnson, Antoine L’Écuyer, Robert Naylor, Henri Picard, Marie-Hélène Thibault et Marie Turgeon. La nouvelle coach de La Voix Roxane Bruneau interprétera, elle, une chanteuse harcelée par sa gestionnaire de réseaux sociaux.

Même Hubert Proulx, nommé aux Gémeaux pour son interprétation de Pierre Poirier l’an dernier, sera de retour, tout comme la plupart des procureurs, juges et policiers.

MARTIN ALARIE / LE JOURNAL DE MONTRÉAL

Ces jours-ci, imaginez, l’équipe d’Indéfendable met en boîte les épisodes que l’on verra juste avant Noël. Le rythme va bon train, et le calendrier de tournage a même été revu afin d’accorder des pauses aux comédiens et aux équipes techniques.

C’est en septembre que revient Indéfendable, du lundi au jeudi, à 19h, à TVA.

Des nouvelles de...

Marie-Anne Desjardins (Anne-Élisabeth Bossé)

MARTIN ALARIE / LE JOURNAL DE MONTRÉAL

«C’est difficile de parler de mon personnage, car tout va découler du suspense que l’on vit par rapport à Maxime dès le premier épisode de la saison 2. Ils se sont rechoisis, Maxime est son chum, et là on ne sait pas: est-il blessé, est-il entre la vie et la mort? Tout ça aura un impact immense sur Marie-Anne», a raconté la comédienne.

André Lapointe (Michel Laperrière)

MARTIN ALARIE / LE JOURNAL DE MONTRÉAL

«André continue avec la même fougue, le même désir de justice. Le cabinet, c’est chez lui, c’est sa famille et tous les avocats continuent de travailler en équipe», a dit son interprète, qui prend plaisir à jouer ce type passionné et sanguin qui, quand il sort de ses gonds, devient explosif. «Il y a beaucoup de zones à fouiller et je n’ai pas fait le tour de ce personnage-là!»

Léo MacDonald (Sébastien Delorme)

MARTIN ALARIE / LE JOURNAL DE MONTRÉAL

«Il s’est passé beaucoup de choses dans la vie de Léo dans la première saison. Cette année, il fallait qu’il remette les pendules à l’heure, donc ça veut dire un peu moins de travail et plus de moments en famille. Parfois, dans la vie, il y a des chocs subits auxquels on ne s’attend pas, ce qui fait que tu remets en perspective ta façon de fonctionner et tu prends des décisions qui te ramènent sur le droit chemin», a indiqué le comédien, qui aime particulièrement avoir ses textes «des mois à l’avance».

Inès Saïd (Nour Belkhiria)

MARTIN ALARIE / LE JOURNAL DE MONTRÉAL

«On suit Inès pendant sa première année d’avocate. Toujours très émotive, impulsive et gaffeuse, elle se découvre en tant qu’avocate. Elle prend du galon, commet des erreurs et vit les aléas du métier, car ce ne sont pas toujours des succès qu’on a. C’est un champ énorme d’émotions, de rebondissements, c’est un personnage très complexe et profond, car être aussi entier, ça veut dire que tu vis chacune de tes émotions à 100% et moi, en tant qu’actrice, c’est du bonbon!»