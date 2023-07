Tout ce que vous devez savoir sur la cuisson du blé d’Inde

Alors que la saison du blé d’Inde est à nos portes, les premiers épis sont déjà disponibles dans les marchés et épiceries... mais savez-vous comment faire cuire vos épis de maïs?

La journaliste et autrice culinaire Layla Khoury-Hanold, diplômée de l’Institute of Culinary Education de New York, a décidé de répondre aux questions que se posent plusieurs personnes quand vient le temps de déguster leur blé d’Inde.

Voici ses conseils :

Combien de temps faut-il faire cuire le blé d’Inde?

Généralement, il faut plonger les épis dans l’eau bouillante et légèrement salée pendant 3 à 5 minutes. Lorsque les grains de maïs sont d’un jaune éclatant et ont une texture croustillante.

Combien de temps faut-il le faire cuire s’il est congelé?

Si vos épis ont été congelés, vous n’avez pas besoin de les faire dégeler avant de les mettre dans l’eau bouillante. Notez toutefois qu’il vous faudra attendre 5 à 8 minutes avant que votre blé d’Inde soit prêt à être dégusté.

Est-ce qu’on peut trop faire cuire le blé d’Inde?

Si vous laissez vos épis trop longtemps dans l’eau, l’amidon contenu dans le maïs va absorber une trop grande quantité d’eau et la pectine va se dissoudre, ce qui fera en sorte que les grains auront une texture pâteuse.

Shutterstock

Comment conserver les épis?

Il vaut toujours mieux manger votre blé d’Inde le jour de l’achat. Idéalement, n’épluchez pas les épis avant d’être prêt à les faire cuire, sinon les grains vont s’assécher et goûteront beaucoup l’amidon lorsque vous les dégusterez.

Si vous ne les consommez pas tout de suite, mettez vos épis au réfrigérateur pour un maximum de trois jours.

Dans l’éventualité où vous auriez des épis épluchés que vous ne voulez pas faire cuire tout de suite, vous pouvez les insérer dans des sacs de plastique refermables que vous placerez ensuite au réfrigérateur pendant un maximum de deux jours.

Afin de conserver votre blé d’Inde plus longtemps, vous pouvez le mettre au congélateur, mais vous devez l’éplucher d’abord et retirer le plus possible les soies ou «cheveux» de maïs. Par la suite, enveloppez individuellement les épis dans du papier cellophane ou du papier d’aluminium.

Le blé d’Inde peut ainsi être conservé jusqu’à 12 mois au congélateur.

Autre conseil utile : si vous avez des épis cuits mais non consommés que vous désirez conserver, enveloppez-les de papier d’aluminium ou cellophane puis placez-les dans un contenant hermétique que vous déposerez dans le réfrigérateur. Votre blé d’Inde pourra demeurer ainsi entre 3 et 5 jours avant d’être mangé.

Comment faire réchauffer du blé d’Inde déjà cuit?

Il est recommandé de réchauffer vos épis au four, mais c’est également possible de le faire au micro-ondes ou encore sur le poêle dans un chaudron d’eau bouillante.

Au four : enveloppez de façon très serrée chaque épi dans du papier d’aluminium, puis chauffez le blé d’Inde à une température de 350 degrés Fahrenheit pendant 5 à 7 minutes. Si le maïs est particulièrement sec ou s’il a passé plusieurs jours dans le réfrigérateur, ajoutez une cuillère à thé d’eau sur l’épi avant de l’envelopper.

Au micro-ondes : déposez les épis dans une assiette ou un plat allant au micro-ondes. Couvrez-les légèrement avec du papier essuie-tout et chauffez-les par tranche de 10 à 20 secondes en le tournant légèrement entre chaque période de cuisson, et ce, jusqu’à ce que le maïs soit suffisamment chaud.

Sur le poêle : Remplissez un grand chaudron d’eau non salée, faîtes-la bouillir et réchauffer les épis à feu doux pendant 1 ou 2 minutes.