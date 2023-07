Trudeau interrompu en Ontario; les dessous de la sécurité d'un premier ministre

Une centaine de manifestants ont contraint le premier ministre, Justin Trudeau, à interrompre sa visite de Belleville en Ontario, pendant la journée de jeudi.

Justin Trudeau a été entouré d’une foule en colère qui brandissait des drapeaux de Trump et qui scandait des commentaires injurieux au premier ministre.

Le premier ministre canadien Justin Trudeau rencontre les électeurs.



- Criminel.

- Une merde.

- Putain de criminel. Vous devez être arrêté.

Oui, c'est une merde.

- Pédophile sanglant.

- Traitre! Traitre! Traitre!



Le Grand Réveil ! pic.twitter.com/xI8tUVSgO5 — le manchot (@odrobsed) July 21, 2023

Le garde du corps à la retraite, Jean Racine, qui a assuré la sécurité de huit premiers ministres dans sa carrière, souligne en entrevue sur les ondes de LCN que «c’était très courageux de la part de notre premier ministre de les affronter et de faire comme si de rien n’était».

Dans l’ère de la désinformation où plusieurs se radicalisent, M. Racine affirme qu’il faut aujourd’hui beaucoup d’organisation pour assurer la sécurité des politiciens.

L’ancien garde du corps explique que l’équipe qui assure la sécurité du premier ministre, a recours à plusieurs tactiques pour effectuer leur travail.

Des listes des personnes présentes et des dangers sont faites à l’avance pour prévenir le plus de situations possible.

Jean Racine informe qu’«un très bon plan d’évacuation est probablement préparé» en plus d’agents habillés en civil qui se joignent à la foule.

TVA Nouvelles

Une tradition

M. Racine précise que les politiciens québécois et canadiens veulent souvent avoir un contact avec la foule et que c’est une façon de montrer qu’ils sont présents avec les citoyens.

Pour être certains que tout soit sécuritaire lors de ces épisodes de bain de foule, l’entourage du premier ministre et l’équipe qui le protège discutent fréquemment pour s’assurer que les sorties publiques comportent le moins de risques.

Au cours de sa carrière, le retraité soutient qu’il est arrivé que les gardes de sécurité aient dit au premier ministre: «qu’il n’en était pas question, que c’était trop dangereux», mais que ces impositions sont plutôt rares.

Dans une situation comme celle à Belleville en Ontario, M. Racine estime que l’équipe de sécurité avait comptabilisé les menaces réelles, comme des gens issus d’un groupe terroriste, et que c’était donc possible pour elle de contenir la foule.