Un policier retraité de la GRC accusé d’ingérence étrangère

Un policier retraité de la Gendarmerie Royale du Canada sous le radar des autorités depuis plus d'un an aurait aider la Chine à intimider une personne au Canada.

William Majcher, 60 ans, a été accusé d’ingérence étrangère pour avoir collaboré avec le gouvernement chinois, vendredi matin, au palais de justice de Longueuil.

L'ex policier fait face à des accusations d’accomplissement d’actes préparatoires pour le compte d’une entité étrangère et de complot. Il a comparu par vidéoconférence depuis un centre de détention de Vancouver.

Celui qui demeure actuellement à Hong Kong a été arrêté la nuit dernière en Colombie-Britannique alors qu’il était de passage au Canada pour des vacances avec sa famille.

Selon l’enquête de la GRC, l’ancien policier aurait utilisé «ses connaissances et son vaste réseau de contacts au Canada pour obtenir des renseignements ou des services qui auraient bénéficié à la République populaire de Chine».

Plus précisément, il aurait aidé le gouvernement chinois à identifier et intimider un individu en sol canadien. Les événements se seraient produits entre 2014 et 2019, soit plus de sept ans après que William Majcher a quitté la GRC.

Ce dernier a œuvré pendant 22 ans au sein du corps policier, notamment comme patrouilleur puis dans les enquêtes spécialisées, dont la lutte aux stupéfiants et aux crimes financiers.

L’enquête de l’Équipe intégrée de la sécurité nationale (EISN) de la GRC est loin d’être terminée. Le corps policier a indiqué que d’autres arrestations étaient à prévoir dans ce dossier.

Écoutez la rencontre Gagnon-Montpetit avec Karine Gagnon, chroniqueuse politique au JDM et JDQ et aussi directrice adjointe de l'information au Journal de Québec via QUB radio :

Déjà sur le radar pour espionnage

William Majcher était déjà sur le radar des autorités, des mois avant son arrestation. L’EISN a indiqué que le Service canadien du renseignement de sécurité avait prévenu l’appareil gouvernemental fédéral que Majcher était soupçonné d’espionnage il y a environ un an.

Mais c’est à la suite d’une information transmise au programme de sécurité nationale de la GRC que l’enquête été officiellement ouverte en 2021. Comme elle touchait un ancien policier qui a essentiellement travaillé dans la région de Vancouver, l’enquête a été assignée à l’équipe de sécurité nationale de Montréal.

«C’est la première fois qu’on voit quelqu’un avec ce statut-là qui est accusé d’avoir collaboré avec la Chine [...] C’est un message très clair que la GRC désire appliquer la loi de façon équitable pour tous au Canada, particulièrement lorsqu’il s’agit d’anciens policiers de la GRC», a indiqué en entrevue au Journal David Beaudoin, qui dirige l’Équipe intégrée de la sécurité nationale (EISN).

«Ce type d’enquête là présente un niveau de complexité supérieure parce qu’on enquête [sur] un individu qui a la connaissance et la compréhension des techniques qu’on utilise. Ça demande une attention spéciale. Ça demande plus de travail que nos dossiers réguliers qui sont déjà fort complexes en matière de sécurité nationale», dit-il.

M. Beaudoin croit que l’enquête pourrait connaître rapidement d’autres développements.

«Dans le cas de M. Majcher, on parle d’actes préparatoires, donc d’actions pour se procurer les moyens de commettre une infraction. L’infraction criminelle était en préparation. Le chef de complot démontre que d’autres personnes étaient impliquées dans la préparation de ces actes-là avec lui», indique-t-il.

L'ex-policier a été accusé en vertu de la Loi sur la protection de l'information, tout comme l'avait été l'automne dernier un employé d'Hydro-Québec, Yueshang Wang, accusé d'espionnage économique au profit de la Chine.

Qui est William Majcher ?

Employé durant 22 ans de la GRC, entre 1985 et 2007, principalement à Vancouver et à Ottawa.

A travaillé à la patrouille, aux enquêtes spécialisées notamment dans la lutte aux stupéfiants et aux crimes économiques.

Travaille avec des compagnies basées à Hong Kong depuis le milieu des années 2000, notamment pour une compagnie spécialisée en cybertechnologie

Source : GRC et LinkedIn de William Majcher