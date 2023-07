Un retraité qui travaille encore peut-il être exempté de payer le RRQ?

Un lecteur nous a demandé s’il est possible de cesser de cotiser au Régime de rentes du Québec (RRQ) si l’on est retraité et qu’on travaille encore. À cet égard, la réglementation pourrait changer.

On commence à cotiser au RRQ à partir de 18 ans, pour autant que l’on gagne un revenu d’emploi. On cesse de le faire un mois avant le début du versement d’une rente de retraite (Sécurité de la vieillesse ou régime de retraite d’un employeur) ou le mois de son 70e anniversaire.

Il existe toutefois une exemption générale, explique Daniel Harissa, conseiller en sécurité financière et vice-président en gestion financière chez Waltr. En effet, si les revenus d’emploi bruts sont inférieurs à 3500$ par an, il n’est pas nécessaire de cotiser au RRQ.

Les bons côtés de cotiser

Il faut savoir qu’avant l’âge de 70 ans, du moment que l’on continue à travailler et que l’on gagne plus de 3500$, on doit obligatoirement cotiser au RRQ même si l’on est déjà à la retraite et que l’on touche la Sécurité de la vieillesse, par exemple. Le bon côté est que cela permet de bonifier la rente du RRQ dans le futur.

Autre cas de figure possible: on touche déjà le RRQ, mais puisque l’on travaille, on doit continuer à cotiser. Comme dans la situation précédente, ces cotisations supplémentaires permettront de bonifier la rente lorsque l’on quittera définitivement le marché du travail. C’est ce que l’on appelle le supplément de rente à la retraite, qui sera automatiquement ajouté à votre rente du RRQ jusqu’à la fin de votre vie. Il sera payable dès le 1er janvier de l’année suivant celle où vous avez cotisé.

Rattraper les mois perdus

Lorsque l’on se retrouve en situation d’invalidité, on cesse dès lors de cotiser au RRQ, ce qui peut avoir un impact sur la rente à laquelle on aura droit lorsqu’on la demandera ou qu’on atteindra son 70e anniversaire. En effet, ces mois ne seront pas pris en compte dans le calcul de notre rente.

Daniel Harissa indique que si l’on continue à travailler à la retraite et que l’on continue à cotiser au RRQ, on pourra dès lors récupérer le temps perdu pendant l’invalidité et remplacer les mois manquants.

Outre la situation d’invalidité, il en va de même pour les mois durant lesquels on a reçu à son nom des prestations familiales du Québec et du Canada pour un enfant de moins de sept ans. Là encore, on peut compenser les mois perdus en continuant à cotiser au RRQ à la retraite.

Un important changement

Lors du dernier budget provincial, le gouvernement a annoncé une nouveauté visant à inciter les travailleurs d’expérience à demeurer plus longtemps sur le marché du travail. Désormais, il sera possible de repousser le RRQ à 72 ans au lieu de devoir le demander obligatoirement au plus tard à 70 ans. Le fait de repousser le RRQ contribuera aussi à bonifier notre rente dans le futur.

Si on le souhaite, on pourra également cesser de cotiser à partir de 65 ans même si on est encore actif sur le marché du travail. Cette mesure sera applicable dès 2024.

CONSEILS :