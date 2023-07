Une jeune femme de 19 ans agressée à coups de tesson de bouteille par 4 mineurs en France

Une jeune femme de 19 ans a été agressée à coups de tesson de bouteille en pleine rue à Toulouse, mardi, par quatre adolescents âgés entre 14 et 17 ans.

Alors qu’elle se promenait dans la rue, en compagnie de son copain, deux garçons de 17 ans, ainsi que deux filles de 14 et 16 ans, s’en sont pris au couple, rapporte le média La Dépêche.

La victime est blessée sérieusement au visage, «défiguré à vie». Elle a partagé des photos sur son compte Twitter, avant d’être supprimées.

L’enquête est toujours en cours par la police de Toulouse. Le maire de la ville a réagi sur Twitter. «Cette violence sauvage et barbare est inacceptable! J’apporte mon soutien à cette jeune femme et son compagnon, tous deux victimes d’une sanglante agression dont ils garderont les stigmates physiques et psychologiques à vie.»