Vacances de la construction: une survivante d'un accident de moto appelle à la prudence

Une motocycliste gravement blessée dans un accident pendant les vacances de la construction l’an dernier espère sensibiliser les autres conducteurs aux dangers du sentiment «d’adrénaline» sur les routes en ce début de période particulièrement meurtrière.

«Depuis quatre ans, je connais au moins 20 personnes qui ont perdu la vie à moto. C’est déjà beaucoup, mais je n’ai pas l’impression que ça va s’arrêter», déplore Cindy Jackson, 38 ans.

Elle-même a survécu à un grave accident de la route survenu le 3 août dernier, alors qu’elle roulait avec une passagère inexpérimentée sur le boulevard Terra-Jet à Saint-Cyrille-de-Wendover, dans le Centre-du-Québec.

«En empruntant une courbe, ma passagère s’est couchée beaucoup plus que moi, ce qui m’a déstabilisée. On a dérapé sur la gravelle et la moto a fait une embardée», confie Mme Jackson.

Photo Cindy Jackson

Après son accident, la motocycliste a dû être soignée pour une fracture de la colonne vertébrale, un pouce cassé et le sus-épineux de l’épaule droite déchiré.

«Un an plus tard, je consulte encore plusieurs professionnels de la santé. Je suis toujours en arrêt de travail et certaines de mes blessures ne guériront probablement jamais. Mais au moins, je suis en vie», se console-t-elle.

«Comme de la drogue»

Ancienne toxicomane, Cindy Jackson explique avoir commencé à faire de la moto pour reproduire le sentiment d’extase ressenti lorsqu’elle consommait.

«La moto, c’est la meilleure drogue. Et c’est pour ça que beaucoup de gens en font, pour ressentir le sentiment d’adrénaline qui les fait planer. C’est ça qui peut être dangereux», explique-t-elle.

Photo Cindy Jackson

Selon elle, c’est dans le but de reproduire cette même sensation que plusieurs se mettent en danger en dépassant les limites de vitesse.

«Personne ne s’achète de moto pour rouler à 50 km/h. Et donc, sur l’autoroute, c’est facile d’enfoncer la pédale et de passer à 200 km/h en quelques secondes», ajoute-t-elle.

Pour Mme Jackson, il serait nécessaire d’augmenter le nombre d’endroits où les motocyclistes peuvent se «laisser aller». Des pistes de course comme celle de Sanair, à Saint-Pie, par exemple. Ainsi, les gens seront peut-être moins portés à défier la vitesse sur la route, avance-t-elle.

Un respect mutuel

Alors que les vacances de la construction débutent, elle espère aussi un plus grand respect entre les motocyclistes et les automobilistes.

«Certains détestent tellement les motos qu’ils nous coupent ou freinent sec. C’est vraiment dangereux et ça ne sert à rien», affirme Cindy Jackson.

D’ailleurs, CAA-Québec rappelle aux vacanciers de se renseigner sur les routes à emprunter lors d’un voyage afin d’éviter les accidents.

«On a des gens qui vont d’une région à l’autre, qui ne connaissent pas nécessairement les routes. [...] Il y a aussi beaucoup de véhicules récréatifs, des conducteurs qui ne sont pas habitués de les conduire», souligne David Marcille, porte-parole de l’organisme.

Les deux semaines suivant les vacances de la construction seront également à surveiller, puisque contrairement à la croyance populaire, ce sont celles qui amènent le plus d’achalandage, révèle un sondage de CAA-Québec.

Il faudra donc redoubler de prudence, alors qu’il reste un peu moins de 45 jours à la période la plus meurtrière de l’année sur les routes du Québec.