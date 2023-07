Vacances de la construction: pas de congés pour les pompiers de la SOPFEU

Même si les feux de forêt se sont calmés, il y a encore beaucoup de boulot pour les pompiers de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), qui ne pourront pas profiter de congés dans les prochaines semaines comme beaucoup de Québécois.

Dany Ketyn est pompier depuis 26 ans.

Il sait que l’été représente de grosses semaines de travail.

«Nous autres, il va y avoir plus de monde en forêt. Donc ça fait plus de monde qui font des feux, donc les vacances sont à remettre à plus tard pour nous», confirme le pompier forestier pour la SOPFEU.

Avec les feux de forêt qui faisaient rage partout au Québec, certains d’entre eux ont dû travailler de nombreux jours consécutifs. Par exemple, des soldats du feu ont dû travailler 24 jours de suite pour avoir deux jours de repos.

«Lorsque ç’a commencé, on ne s’attendait pas à ce qu’il y ait autant de feux en même temps», indique M. Ketyn.

«Il n’y a pas une année qui est pareille. Au début, on se dit, il y a des feux, nous allons pouvoir intervenir. On va pratiquer nos techniques concernant la protection des forêts, les infrastructures et la vie humaine. Sauf que lorsque ça fait plusieurs jours, on commence à être fatigués», souligne l’agente à la prévention et aux communications de la SOPFEU, Josée Poitras.

Des chanceux réussiront tout de même à avoir une semaine de vacances, puisque la situation au Québec est plus calme.

«Pendant la saison estivale, en fonction de l’anticipation des feux et de la situation, [on peut] prendre une semaine de vacances, mais sous la condition que la deuxième semaine on puisse peut-être être appelé en renfort», mentionne Mme Poitras.

Ils auront droit à des vacances bien méritées après la saison estivale.