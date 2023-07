Victime d'un violent accident de scooter, elle se réveille après 15 jours dans le coma

Une jeune femme de 16 ans qui a été victime d’un violent accident de scooter sur le boulevard Maloney, à Gatineau, au début du mois, menait le combat de sa vie. Arielle s’est finalement réveillée, mardi, après deux semaines dans le coma.

Plus de deux semaines après un accident de la route, Arielle était toujours inconsciente. Avec un traumatisme crânien, des fractures au bas du corps et à la colonne vertébrale, le foie lacéré et un caillot sanguin, elle a dû subir de nombreuses opérations et une trachéotomie.

«Je pleurais vraiment de joie. Elle avait les deux yeux ouverts», raconte avec émotion la mère d’Arielle, Isabelle Levert.

À travers cette épreuve, Isabelle dénonce l’endroit où l’accident est survenu. Malgré qu’il n’y ait aucun élément criminel dans cette affaire et que le SPVG ne conclut pas non plus un problème de configuration, elle est convaincue que la collision aurait pu être évitée.

Mme Levert soutient que les pancartes de travaux de construction en face du lac Beauchamp obstruaient les automobilistes qui souhaitent tourner sur le boulevard Maloney Est.

«C’est clair qu’ils ne se sont jamais vus, il n’y a pas de trace de frein.»

Les remarques de la mère d’Arielle semblent fondées, alors que la signalisation a été modifiée le lendemain de l’accident. Le virage à gauche est maintenant interdit à la suite des recommandations des policiers.

La famille explique que les médecins sont optimistes qu’après une longue convalescence, elle pourra se remettre de cette épreuve. Entretemps, une campagne GoFundMe a été lancée pour aider à payer les frais médicaux et offrir le soutien qu’Arielle aura besoin pour sa réhabilitation.

«La guérison, ça va être super long, puis je voulais que maman puisse être présente pour sa fille. [...] Le montant qu’on va amasser va permettre à ma sœur d’être présente pour elle», informe la tante d’Arielle, Caroline Levert.