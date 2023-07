Voici les erreurs courantes lorsqu'on veut perdre du poids

Perdre du poids peut être un parcours difficile, et certaines erreurs peuvent entraver vos progrès.

Il est donc important d'entreprendre ce projet de manière réfléchie et saine et d'éviter les erreurs telles que les régimes à la mode et l'excès de sport. Selon Amanda Place, coach personnel, coach santé et fondatrice de Sculptrition, voici quelques-unes des idées reçues les plus répandues en matière de perte de poids qui pourraient vous empêcher d'atteindre vos objectifs.

Les régimes draconiens

L'une des erreurs les plus courantes que les gens commettent lorsqu'ils essaient de perdre du poids est de s'en remettre à des régimes trop stricts sur la durée.

«Si ces méthodes permettent d'obtenir des résultats rapides au départ, elles ne sont pas viables à long terme», prévient Amanda Place. «Elles entraînent souvent une perte musculaire, un ralentissement du métabolisme et une plus grande probabilité de reprise de poids une fois le régime terminé. Il est préférable d'adopter un régime équilibré, riche en nutriments, qui intègre tous les groupes d'aliments dans des portions appropriées.»

Choix de l'exercice

Une autre erreur fréquente consiste à accorder trop d'importance aux exercices cardiovasculaires.

«Si les séances de cardio sont bénéfiques pour brûler des calories, la musculation joue un rôle plus crucial dans la perte de poids», affirme Amanda Place. «Le développement de la masse musculaire maigre augmente votre taux métabolique et vous aide à brûler plus de calories tout au long de la journée. Incorporez une combinaison d'exercices cardiovasculaires et de musculation dans votre programme de remise en forme pour obtenir des résultats optimaux.»

La constance

La constance est essentielle dans le cadre d'une démarche de perte de poids. Un manque de constance peut vous démotiver et ralentir vos progrès.

«La constance en matière d'alimentation saine, d'exercice physique régulier et d'habitudes personnelles est essentielle pour une perte de poids durable», explique l'experte. «Fixez-vous des objectifs réalistes, créez une routine et restez fidèle à votre plan. N'oubliez pas que les progrès prennent du temps et que de petites étapes régulières donnent de meilleurs résultats que des efforts sporadiques et intenses.»

Sommeil et gestion du stress

Un manque de sommeil et une augmentation du stress peuvent avoir un impact significatif sur vos progrès, car vos hormones peuvent être déséquilibrées.

«Un mauvais sommeil affecte les hormones qui régulent la faim et la satiété, ce qui entraîne une augmentation des fringales et de la suralimentation», explique Amanda Place. «Donnez la priorité à un sommeil de bonne qualité et intégrez des techniques de gestion du stress telles que la méditation, le yoga ou des exercices de respiration profonde pour vous aider dans votre démarche de perte de poids.»

L'experte en santé conclut: «Pour perdre du poids, il faut adopter une approche holistique qui englobe une bonne alimentation, une activité physique régulière et des habitudes de vie saines. Restez impliqué, soyez patient et célébrez les petites victoires tout au long de votre parcours pour atteindre vos objectifs de perte de poids.»