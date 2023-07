Arrondissement d’Anjou: un policier heurté par un véhicule en fuite

Un policier du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a été heurté par un véhicule suspect lors d’une intervention alors que ce dernier était intercepté dans le cadre d’une tentative de vol de véhicule survenu samedi après-midi, sur le stationnement des Galeries d’Anjou.

Le véhicule en fuite a frappé le policier vers 15 h 15 sur la rue Saint-Zotique Est près du rond-point, alors qu’il se tenait près de sa voiture, a rapporté le porte-parole du SPVM Jean-Pierre Brabant. L’agent aurait alors tiré à au moins une reprise sur le véhicule suspect.

Les policiers étaient sur place après avoir été appelés à intervenir après une tentative de vol de véhicule sur le stationnement des Galeries d’Anjou.

Après avoir heurté le policier, le véhicule suspect a pris la fuite pour finalement être retrouvé vide sur le stationnement d’un centre commercial sur le boulevard Langelier, près de la rue Bélanger.

Le policier agressé a été transporté en centre hospitalier, avant d’avoir son congé dans la soirée.

L’investigation du SPVM a permis l’arrestation de quatre hommes, trois de 18 ans et un de 17 ans, sur le boulevard Langelier, près de la rue Villanelle, qui ont été transportés au centre d’enquête, où ils seront rencontrés dans les prochaines heures.

Trois scènes ont été érigées: la première sur la rue Saint-Zotique où le policier a été happé, la seconde sur le stationnement des Galeries d’Anjou et la dernière sur le stationnement du centre commercial du boulevard Langelier, où le véhicule a été abandonné.

Au moins un impact de balle a été retrouvé sur le véhicule suspect.

L’enquête a été transférée à la section des crimes majeurs du SPVM et des enquêteurs ont été dépêchés sur place pour comprendre les causes et circonstances de l’évènement. Un poste de commandement a également été mis en place sur la rue Saint-Zotique.