«Barbie» et «Oppenheimer»: la folie «Barbenheimer»!

La sortie simultanée de Barbie, avec Margot Robbie, et d’Oppenheimer, de Christopher Nolan, a donné naissance au phénomène Barbenheimer, abondamment relayé en ligne et auquel même Tom Cruise participe. Mais qu’est-ce donc?

Une affiche où l’on voit Barbie, toute de rose vêtue, avec une bombe atomique en arrière-plan. Des mashup et autres détournements des affiches des deux films, avec le visage de Barbie, jouée par Margot Robbie, et celui de J. Robert Oppenheimer, incarné par Cillian Murphy. Des chandails, roses bien sûr, portant l’inscription I Survived Barbenheimer. Ces objets et mèmes inondent désormais les réseaux sociaux et les sites web.

Et tout cela est né en juin dans l’imagination de Kate Kohn, directrice des communications et du design numérique de la Fédération des scientifiques américains (Federation of American Scientists). Oui, c’est du sérieux. La jeune femme s’est amusée du fait que deux films aussi différents que possible sortaient le même jour. D’un côté, la poupée iconique Barbie, celle dont il se vend, selon Mattel, trois exemplaires toutes les secondes dans le monde, et, de l’autre, le père de la bombe atomique, l’homme qui a prononcé cette phrase célèbre: «Je suis devenu la mort, le destructeur des mondes» après le premier essai de la bombe dans le désert du Nouveau-Mexique.

Kate Kohn a donc imaginé, et créé en ligne sur le site de vente Redbubble, un logo tout simple, en rose, en utilisant le lettrage de Barbie, indiquant: I Survived Barbenheimer, autrement dit «J’ai survécu à Barbenheimer», avec un nuage atomique – rose également – en fond. La viralité du concept a fait le reste, tout le monde ne pouvant que remarquer l’ironie et la dichotomie entre les deux longs métrages. Évidemment, Tom Cruise a aidé. Celui que Steven Spielberg a qualifié de sauveur du box-office postpandémique s’est inquiété de l’arrivée des deux films à fort potentiel de succès une semaine après son Mission: Impossible – Bilan Mortel, Première Partie. Du coup, Barbie et Oppenheimer ont eu droit à un coup de projecteur bien plus efficace que n’importe quelle campagne de marketing.

Hollywood en mode survie

Car Tom Cruise, ne lésinant pas sur les images-chocs, s’est fait prendre en photo pour son fil Twitter avec des billets de cinéma en indiquant qu’il irait voir Oppenheimer vendredi soir et Barbie samedi. Que Tom Cruise, monsieur superproduction d’action et grand amateur de sensations fortes, dise qu’il avait acheté un billet pour aller voir un long métrage de Greta Gerwig avec Margot Robbie et Ryan Gosling en Barbie et Ken a fait le buzz... et le tour du monde. Et c’est la première fois qu’un film «féminin» – certes au second degré, donc «féministe» même si Mattel s’en défend ardemment – bénéficie ainsi de l’assentiment d’un homme aussi influent... preuve que #MoiAussi est passé par là.

Mais preuve aussi que Hollywood sent la soupe chaude. La grève des acteurs – prévue et prévisible, qui va durer au moins jusqu’en décembre, selon une source montréalaise –, rejoignant celle des scénaristes, met à mal toutes les campagnes de promotion des superproductions estivales. Christopher Nolan a ainsi décalé la première de Oppenheimer à Londres afin que les acteurs puissent débrayer dès la grève annoncée, ce qu’ont fait Emily Blunt, Cillian Murphy, Florence Pugh et les autres dans un bel ensemble... du jamais-vu sur un tapis rouge.

À l’instar de Tom Cruise, Margot Robbie et Greta Gerwig ont fièrement posé avec des billets pour Mission: Impossible – Bilan Mortel, Première Partie, Indiana Jones et le cadran de la destinée et Oppenheimer. Puis, Cillian Murphy a souligné son intérêt pour Barbie, indiquant qu’il «n’en pouvait plus d’attendre de le voir».

L’industrie du cinéma récolte les fruits de cette vraie-fausse rivalité entre les longs métrages à l’affiche. La chaîne de mégaplex AMC Theatres a fait savoir, la semaine dernière, que 20 000 de ses membres avaient acheté des billets pour voir Barbie et Oppenheimer le même jour! Et c’est tant mieux, car, selon Comscore, avec 4,78 milliards $US pour l’instant, le box-office pour 2023 est en baisse de 21% par rapport à la même période en 2019. Signe indéniable que la pandémie a encore des effets sur le cinéma. Malheureusement.