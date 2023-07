Coincée à Dubaï, une influenceuse risque deux ans de prison pour avoir crié sur un employé

Tierra Young Allen, une influenceuse du Texas, est toujours coincée à Dubaï et risque deux ans de prison pour avoir crié sur un employé de commerce de location de voiture.

En effet, la femme de 29 ans a été arrêtée en mai dernier après une altercation aux bureaux de l’entreprise, selon le Daily Mail.

L’influenceuse a été impliquée dans un accident mineur avec le véhicule de location, après quoi la voiture en question a dû être mise en fourrière avec son téléphone et ses cartes de crédit.

À son retour à l’agence de location, l’influenceuse affirme qu’on lui a réclamé une somme inattendue afin de ravoir ses effets personnels.

Elle s’est défendue auprès de l’employé qui lui réclamait ce montant d’argent, entraînant une querelle nécessitant l’intervention des policiers.

Celle que l’on surnomme Sassy Trucker sur les médias sociaux s’est vu confisquer son passeport par les autorités.

Après avoir été détenue pour une durée inconnue, elle a été relâchée, mais est toujours incapable de récupérer son passeport.

La camionneuse et influenceuse n’en est pourtant pas à sa première visite à Dubaï.

Sa mère, Tina Baxter, avance que sa fille était en compagnie d’une amie lors de son arrestation.

L’influenceuse reçoit l’aide de Detained in Dubaï, un organisme à but non lucratif qui vient en aide aux citoyens américains détenus à Dubaï.

Le président de l’organisation a déclaré dans un communiqué:

«Tierra et sa famille ont traversé l’enfer, et ils n’ont aucune idée de ce que sera le résultat et du moment où ils pourraient être réunis.

Tout récemment, deux Américains ont accepté de payer des frais de fourrière à une agence de location de voitures, juste pour récupérer leurs passeports et rentrer chez eux.

S’ils ne payaient pas, ils seraient toujours là, peut-être en prison.»