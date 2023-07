À VOIR | Convalescent, Jamie Foxx dit être «revenu de l'enfer» dans une vidéo drôle et émouvante

L'acteur américain oscarisé Jamie Foxx, encore convalescent après avoir été hospitalisé en avril, a confié être «revenu de l'enfer» dans une vidéo publiée sur Instagram dans la nuit de vendredi à samedi, sa première prise de parole publique depuis son problème de santé.

«Certains ont dit que j'étais devenu aveugle, mais comme vous pouvez le voir, mes yeux fonctionnent parfaitement», a plaisanté le comédien, louchant d'un seul œil, en réponse aux spéculations sur son état de santé.

«Mais j'ai vécu un enfer et j'en suis revenu, et ma guérison n'a pas non plus été exempte d'obstacles», confie-t-il, remerciant à la fois ses admirateurs pour leur soutien et sa famille pour sa discrétion.

Atteint d'une «complication médicale», l'acteur de 55 ans avait été emmené en urgence en avril dans un établissement médical de Géorgie, dans le sud des États-Unis, où il tournait un film pour Netflix.

Sa fille, Corinne Foxx, avait tenu à dissiper les rumeurs un mois après, assurant sur Instagram que son père était «sorti de l'hôpital depuis plusieurs semaines et (récupérait)».

«Je ne voulais pas que vous me voyiez avec des tubes sortant du corps et essayiez de déterminer si j'allais m'en sortir», a-t-il expliqué pour justifier son long silence.

«Mais je reviens et je suis capable de travailler», a-t-il encore dit.

AFP

Jamie Foxx a notamment remporté l'Oscar du meilleur acteur en 2005 pour son incarnation bluffante du chanteur Ray Charles, légende de la soul, dans le biopic «Ray».

Il a également été nommé aux Oscars pour son rôle dans «Collateral» la même année, et a aussi marqué les esprits en incarnant un esclave à la conquête de sa liberté dans le western de Quentin Tarantino «Django Unchained».

Il tournait récemment «Back in Action» aux côtés de Cameron Diaz, en Géorgie.