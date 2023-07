Les hôtels du centre-ville de Montréal n’affichent pas complet

Bien que l’industrie touristique se réjouit de voir une affluence au centre-ville de Montréal, les hôtels du secteur n’affichent pas complet, selon un représentant de l’industrie hôtelière.

Prisé des touristes internationaux, le Vieux-Montréal demeure très achalandé lors de la saison estivale.

Les touristes québécois, eux, ont moins tendance à visiter la métropole, selon de nouvelles données du gouvernement du Québec.

8% des Québécois visiteront Montréal, alors que 19% envisagent de visiter la région de Québec.

«Il y a encore de la place, je vous dirais que les deux semaines de la construction n’impactent pas nécessairement Montréal comme les autres régions, les gens ont l’habitude de sortir de Montréal», partage le PDG de l’Association hôtelière du Québec, Jean-Sébastien Boudreault.

Ces données n’inquiètent pas nécessairement M. Boudreault, qui mise sur la reprise complète du tourisme à Montréal par rapport au niveau prépandémique.

«Cette année, ça va bien. On n’a pas nécessairement atteint tous les niveaux de 2019, mais on s’y approche vraiment beaucoup. Il y na certains mois mêmes dans l’année qu’on a dépassée 2019, qui est notre année de référence [...] on peut vraiment pas se plaindre. On a eu des années excessivement difficiles, 2020-2021 [...] l’hôtellerie va bien, l’industrie touristique va bien», souligne-t-il à TVA Nouvelles.

L’inflation, un enjeu?

Malgré le contexte inflationniste, les Québécois accorderont environ 2000 $ lors de leur séjour au cours des deux prochaines semaines.

Un expert en entrevue à LCN affirme que l’inflation «a moins d’impact» sur les plans de vacances de la population.

«Les gens ont réservé dans leur budget cet élément-là pour se faire du bien [...] pour le moment, ce qu’on constate, c’est que les réservations vont bon train, la saison également va bien, et on n’a pas de craintes pour cette année», a fait savoir Martin Soucy, PDG de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec.

