Plus de Québécois délaissent la province pour leurs vacances estivales

Les Québécois sont significativement moins nombreux à demeurer au Québec pour leurs vacances cet été.

Selon un sondage mené par CAA-Québec, 55% des vacanciers vont rester dans la province, comparativement à 65% l’an dernier.

La hausse marquée du prix des billets d’avion et forfaits voyages ne semble pas décourager les Québécois de partir vers d’autres pays.

22% des voyageurs québécois se déplaceront en avion cet été, contre 15% en 2022.

Capture d'écran TVA Nouvelles

À l’aéroport Jean-Lesage, à Québec, plusieurs voyageurs s’apprêtaient d’ailleurs à prendre place à bord d’un vol vers Cancún, samedi matin.

«Les coûts sont plus chers qu’avant la pandémie, mais on fait avec. Ça fait trois ans qu’on n’a pas voyagé, donc c’était prévu» a déclaré un voyageur.

«On a fait le choix en conséquence du prix un peu, on a changé les options», a indiqué un autre homme.

«Avant la COVID, on voulait aller en voyage, mais vu que tout avait arrêté, on a retardé, mais là, vu que nos enfants vieillissent, on a décidé de le faire là», a pour sa part mentionné un père de famille.

Capture d'écran TVA Nouvelles

L’agente de voyage Nicole St-Hilaire est d’avis que les voyageurs qui partiront à l’étranger cet été payeront à fort prix leur choix de vacances.

«En ce moment, la demande étant très forte, les prix sont beaucoup plus élevés. Les prix étant plus élevés, le rapport qualité/prix devient moins bon. On va payer beaucoup plus cher pour un produit qu’on payerait, par exemple au mois d’avril», a-t-elle expliqué à TVA Nouvelles.

Par ailleurs, l’agente de voyage recommande fortement de privilégier les vols directs.

«Souvent, les vols de correspondance vont être retardés ou annulés, donc ça devient compliqué pour prendre notre vol international», indique Mme St-Hilaire.

Pour voir les explications complètes, visionnez la vidéo ci-haut.