Presque 1000$ pour une seule journée de vacances en famille au Québec

Sortie au zoo, repas au restaurant et nuitée à l’hôtel: une famille moyenne peut dépenser presque 1000$ pour une seule journée de vacances passée au Québec cet été.

Pour faire le test, Le Journal s’est mis dans la peau d’une famille de deux parents et deux enfants qui doit se nourrir et se loger et qui souhaite faire des activités intéressantes avec la marmaille pendant 24 heures.

Il est important de noter que Le Journal aurait pu prendre d’autres activités, d’autres restaurants ou d’autres villes pour faire le test et que nous en serions venus aux mêmes conclusions. Le coût de la vie a terriblement augmenté.

Mais, pour les besoins de l’article, notre famille fictive de Québec a choisi Granby comme destination en raison de son célèbre zoo.

La journée débute par le déjeuner au restaurant Ben & Florentine. Nos deux enfants de 8 et 11 ans se régalent de crêpes du menu pour enfants tandis que nos parents s’offrent les œufs bénédictine et une poêlée à l’ancienne avec quelques boissons. Total de la facture avec les taxes, pourboire inclus: 92,69$.

Le ventre plein, notre famille se rend au Zoo de Granby pour y passer une bonne partie de la journée. Afin d’éviter la file au guichet, notre Papa avait déjà les billets en poche, achetés en ligne au coût de 54,99$ pour chaque adulte et de 39,99$ pour chaque enfant de 3 à 12 ans. Une fois les taxes et les frais ajoutés, un montant de 218,41$ est débité de sa carte de crédit.

Voulant diminuer les dépenses pour le dîner, notre famille a prévu le coup en «traînant» une glacière remplie de sandwiches, de petits légumes coupés, de fruits et de quelques croustilles – car, après tout, on est en vacances –, des aliments qui auront coûté environ une cinquantaine de dollars à l’épicerie. Total des coûts pour la journée au zoo: 268,41$.

Un souper à 172$

Après une journée à marcher, à se baigner et à s’amuser sur le magnifique site du zoo, notre bonne famille décide de se payer un bon souper au resto. Rien d’exagéré parce que les enfants sont du voyage. Pourquoi pas le très familial St-Hubert? Les jeunes s’attaquent aux croquettes et à la poutine, toujours dans le menu pour enfants.

Les parents commandent une bonne bière pression très méritée avant de déguster respectivement une salade aux crevettes et une brochette de poulet suivies de succulents desserts. J’oubliais, madame se permet un verre de vin blanc, puisque monsieur va conduire. Total du bonheur en assiette avec les taxes et le pourboire: 172,85$.

Au sortir de la rôtisserie, la pluie freine un peu les ardeurs de notre famille, qui aurait aimé faire une grande promenade dans un parc ou dans le centre-ville. Mais le plan B était déjà prévu: cinéma en famille. Un petit tour au cinéma Élysée pour voir le tout dernier film Barbie. Des billets pour deux adultes et deux enfants, sans oublier deux combos de maïs soufflé, car même quand on sort de table l’odeur du maïs fait succomber les jeunes et les moins jeunes. Coût du plan B: 75$.

Et ça continue

La journée se termine par une bonne nuit de sommeil dans une chambre de l’hôtel Le Principal. Deux grands lits, une douche et le Wi-Fi pour 227$, taxes et frais inclus.

Pour les besoins de l’exercice, complétons le tableau par l’essence. Notre famille qui se déplace en VUS aura parcouru environ 450 kilomètres aller-retour entre Québec et Granby, l’équivalent de 80$ de carburant.

Total de cette belle journée de vacances que nous avions promise à nos enfants: 916,95$... Et juste avant de fermer l’œil, les enfants demandent: «Et demain on fait quoi?»

Les coûts détaillés de cette journée

Déjeuner chez Ben & Florentine

Enfant 1

Crêpe «S’mores» 7,25$

Smoothie 5,95$

Enfant 2

«Banalicious» 7,25$

Smoothie 5,95$

Parent 1

Œufs bénédictine «L’avocado» 17,45$

Jus d’orange 4,25$

Parent 2

Poêlée à l’ancienne 17,75$

Jus d’orange 4,25$

TPS: 3,52$

TVQ: 6,98$

Pourboire 15%: 12,09$

Total déjeuner: 92,69$

Activité durant la journée

Zoo de Granby

2 adultes 109,98$

2 enfants (3-13 ans) 79,98$

TPS: 9,50$

TVQ: 18,95$

Total pour l’entrée: 218,41$

Achats pour la glacière (sandwiches, crudités, fruits, craquelins, jus): 50,00$

Total de la sortie au zoo: 268,41$

Souper à la rôtisserie St-Hubert

Enfant 1

Croquettes de poulet «Animalerie» 9,95$

Jus de pomme 3,25$

Enfant 2

Poutine «Zootine» 11,50$

Jus de pomme 3,25$

* Desserts inclus dans le menu pour enfants

Parent 1

Salade aux crevettes 23,50$

Bière pression Corona 11,95$

Desserts New-Yorkais 8,50$

Parent 2

Brochette de poulet 23,95$

Bière pression Archibald 10,95$

Verre de vin blanc 15,50$

Millefeuille 8,50$

TPS: 6,54$

TVQ: 13,05$

Pourboire 15%: 22,56$

Total souper: 172,95$

Sortie en soirée (pluie)

Cinéma Élysée Granby

Billets 2 adultes 26$

Billets 2 enfants 18$

Frais de service 1$

2 combos maïs soufflé / boissons 30$

Total sortie au cinéma: 75$

Nuitée

Hôtel Le Principal Granby

2 lits pour 4 personnes

(Tx et frais inclus) 227$

Total hôtel: 227$

Essence

De Québec à Granby, 480 kilomètres (avec les déplacements): 80$

Total essence: 80$

Total de la journée 916,95$