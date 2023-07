5 astuces pour passer de belles vacances au Québec sans se ruiner

Vous n’êtes pas forcé de dépenser 1000 $ par jour pour passer de belles vacances au Québec, soutient le chroniqueur touristique François Trépanier.

En entrevue à LCN, celui-ci a présenté plusieurs façons de sauver sur les coûts et éviter de finir l’été endetté jusqu’au cou.

Voici 5 conseils pour passer un bel été sans vous ruiner :

Étirer le plaisir

Accumuler les sorties et activités dans une seule journée, comme la famille fictive dans l’article du Journal, n’est pas une bonne stratégie, estime M. Trépanier.

«On pourrait faire chacune des activités pour une journée qui serait quand même une activité de vacances», soutient-il.

Ce dernier donne d’ailleurs l’exemple de la famille fictive qui s’est rendue au Zoo de Granby.

«Quelqu’un qui arrive à l’ouverture, à 10h, et repart à 19h... On se prépare deux lunchs, on a le parc animalier bien sûr, on a le parc aquatique et on le parc de manèges [...] C’est quand même un peu un 3 pour 1 qu’on a pour une sortie», explique le chroniqueur touristique.

Se loger pour moins cher

«Oui c’est intéressant d’aller dormir à l’hôtel. C’est toujours agréable, mais on doit penser également à d’autres alternatives. Souvent les gens ont une tente. Donc, un camping ou un hébergement insolite qui va des fois être un peu moins cher. Ça peut permettre également d’économiser des coûts», propose François Trépanier.

Faire un bon plan de match

Le chroniqueur touristique conseille de prendre le temps de bien analyser nos choix d’activités, de restaurants et d’hébergement avant de partir.

Dans certaines régions, il est possible d’acheter des passeports donnant accès à plusieurs activités à un prix réduit.

«C’est important de consulter les sites web des associations touristiques régionales du Québec. Comme ça, vous allez avoir vraiment toutes les informations», clame François Trépanier.

Plusieurs blogues proposent aussi des itinéraires et divers trucs pour rentabiliser son temps et son argent.

Des activités gratuites ou peu coûteuses

Le choix des activités est important afin de ménager son portefeuille. Au-delà des bibliothèques, des piscines publiques et des jeux d’eau, de nombreux festivals ont une portion gratuite.

Par ailleurs, les musées, parcs nationaux et lieux historiques nationaux peuvent constituer une option intéressante moins onéreuse que d’autres types de sorties.

Profiter de la maison

Les adultes ont souvent peu de temps de repos à la maison durant le reste de l’année, alors que les enfants passent beaucoup de temps à l’école.

Choisir de passer du temps chez soi peut s’avérer intéressant, autant pour les grands que pour les plus petits.

«De profiter de la maison et de jouer sur le terrain, pour eux aussi c’est une vacance», soutient M. Trépanier.

Pour voir l’entrevue complète, visionnez la vidéo ci-haut.