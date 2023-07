Voici comment guérir l’enfant en soi, selon le grand psychanalyste Moussa Nabati

Le monde se divise en deux : ceux qui ont connu une enfance heureuse et les autres. Or, une enfance malheureuse a une incidence directe sur la vie adulte et sur notre façon de traverser les épreuves. Dans son livre, Se reconstruire, l’auteur et psychanalyste Moussa Nabati, qui s’est fait connaître avec son best-seller Guérir son enfant intérieur, propose à travers divers témoignages de faire la paix avec l’enfant en soi qui souffre afin de retrouver l’équilibre psychologique.

Photo fournie par les Éditions Robert Laffont

La maladie, la perte d’un être cher, la perte d’un emploi ou un divorce sont toutes des épreuves difficiles à surmonter qui nécessitent une prise de conscience afin de les surmonter. Pour certains, il faudra se reconstruire avant de pouvoir aller de l’avant.

Se reconstruire c’est faire, en quelque sorte, un travail d’introspection sur soi. Pour l’auteur, lorsque l’on connaît une grande souffrance intérieure, c’est l’enfant en nous qui les vit et les ressent avec une intensité liée aux douleurs de l’enfance.

Par exemple, un enfant qui a manqué d’amour souffrira davantage qu’un autre qui en a reçu beaucoup lorsqu’il vivra une rupture amoureuse. C’est la blessure de l’enfance qui refait surface liée soit à un rejet ou à un manque d’amour. Tant que cet exercice n’est pas conscientisé, les émotions négatives seront grandes et il sera difficile de reprendre le dessus.

Comme nous ne sommes pas responsables de notre enfance, il faut apprendre à se détacher de ses schémas du passé et faire la paix avec celui-ci pour se réconcilier avec son enfant intérieur et finalement guérir.

Éviter de dramatiser

Chaque traumatisme risque d’être ressenti comme un effondrement, une déflagration, une chute dramatique qui mène au néant, explique l’auteur dans son livre.

Mais ruminer des idées noires mène inévitablement vers la dépression. Même si on se sent impuissant, voire dépossédé, habité par un important sentiment d’injustice et d’inutilité emporté par un torrent d’idées sombres, il faut s’accrocher et éviter de dramatiser.

D’abord, il faut se dire que l’on n’est pas seul à avoir vécu pareil drame. La plupart se relèvent à condition de bien le vouloir. Et cela, vous êtes le seul à pouvoir le décider. On peut demeurer dans la tourmente et crier à l’injustice ou choisir d’avancer quelque part, même si une pause est nécessaire au préalable en sachant que l’on fera d’autres erreurs en cours de route. La vie est ainsi, ce n’est jamais un long fleuve tranquille. C’est aussi cela l’évolution dans tous les sens du mot.

L’important est d’avancer sans peur, car oui, il y a aussi des chances que celle-ci tourne en notre faveur, la réussite est aussi possible, tandis qu’en demeurant dans le néant aucune réussite n’est possible. Si vous lamenter vous soulage, bien, mais sachez qu’un jour ou l’autre vous en serez las et puis un jour plus personne ne sera là pour vous entendre vous lamenter. Après quelques bons conseils prodigués, votre entourage en aura assez de vous voir sombrer et vous serez davantage isolé, avec encore plus de raisons de sombrer. Un cercle vicieux.

En y réfléchissant bien, vous avez tout à gagner en tentant de dédramatiser et en utilisant votre force intérieure pour vous relever.

Des occasions de grandir

Pour l’auteur, il est nécessaire de voir chaque épreuve comme une occasion de grandir. On a tous vu quantité de gens vivre de terribles drames. Certains choisissent de sombrer en s’apitoyant sur leur sort, pire en utilisant l’alcool ou des drogues comme béquille, tandis que d’autres se relèvent et poursuivent leur route.

Qui sont les véritables héros ? Ceux qui dramatisent et s’apitoient sur leur sort, ou bien ceux qui parviennent à s’en sortir ? On connaît tous la réponse. Même dans le monde des célébrités, où tout semble facile et synonyme de succès, c’est pourtant tout le contraire, la plupart, un jour ou l’autre, ont connu de terribles drames et ils ont mieux fait par la suite. C’est que la majorité d’entre eux sont dotés d’une très grande détermination. Ils poursuivent leurs rêves en regardant droit devant.

♦ Moussa Nabati est psychanalyste, docteur en psychologie et auteur de plusieurs ouvrages dont le best-seller Guérir son enfant intérieur.