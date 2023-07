Cyclovia Camillien-Houde: une initiative pour mieux partager la route

Tous les dimanches matin entre 7 h 30 et 12 h, du 18 juin au 17 septembre, la voie Camillien-Houde à Montréal, est réservée à l’usage des cyclistes, adeptes de la course à pied et autres sports.

L'usage de la voie est ainsi interdite aux véhicules motorisés entre l’avenue du Mont-Royal et la Maison Smith.

Cette initiative qui rassure les sportifs, leur permet de profiter de l’un des seuls endroits en ville pour y pratiquer le vélo.

Rappelons que le circuit Gilles-Villeneuve a été fermé une bonne partie de l’été à l’occasion du Grand Prix, et également aujourd’hui en raison de travaux de resurfaçage.

«C’est une question d’infrastructure, mais aussi de hausser l’apport modal à ceux qui ne sont pas seulement automobilistes dépendants», dénonce le fondateur de Cyclovia Camillien-Houde et avocat.

«À un moment donné, il faut qu’on arrête cette espèce de culture de pointage du doigt», souligne-t-il.

L’accès en véhicule au sommet du mont Royal reste possible par le chemin Remembrance. Un service de navette est offert gratuitement, de 9h à 13h, à partir de la station Laurier.

À Gatineau, ce type d’initiative est déjà en place depuis 2016.

La Ville de Montréal dit vouloir ajouter une voie supplémentaire en 2027.

Les cyclistes croient que ce projet est nécessaire à la sécurité routière.

«Je trouve que c’est fantastique!», affirme un usager.

«La circulation automobile de transit n’a plus sa place à Montréal», déclare un autre.

«C’est essentiel que ça soit fermé. C’est un minimum aujourd’hui, mais ça devrait être tout le temps [le cas]. On a un joyau ici à Montréal, un parc naturel», ajoute-t-il.

Les accidents impliquant des cyclistes sont fréquents.

D’ailleurs, Clément Ouimet, un jeune cycliste, est décédé en 2017 après avoir été frappé par une voiture sur la voie Camillien-Houde.