Des citoyens de Saint-Anselme se font refuser de participer aux recherches

Les recherches se sont poursuivies pour une quatrième journée, dimanche, pour tenter de retrouver Sumit Shyder, qui aurait été emporté par le courant de la rivière Etchemin, à Saint-Anselme.

• À lire aussi: Rivière Etchemin à Saint-Anselme: «la plus mortelle qu’il n’y a pas»

• À lire aussi: [PHOTOS] Possible noyade à Saint-Anselme: l’homme disparu est un nouvel arrivant ukrainien

• À lire aussi: «La rivière, des fois, elle ne pardonne pas»: le Québec entre dans une période critique pour les noyades

Des citoyens de la municipalité située dans Chaudière-Appalaches ont même voulu s'impliquer.

«Ce matin, dans le fond, je me suis levé, j'avais un message d'un ami de la famille qui me demandait de mobiliser les citoyens pour essayer de faire les berges, des recherches sur les berges», a expliqué à TVA Nouvelles Guillaume Fortin.

Rapidement, une vingtaine de résidents ont répondu présent.

«On a 27 nationalités différentes ici à Saint-Anselme. C'est tous des gens qui font partie de notre municipalité. Donc, ça nous touche énormément. C'est comme si ce serait un des nôtres qui serait dans la rivière», soutient M. Fortin.

«On ne retrouve pas le corps; on se met à la place de la mère qui aimerait peut-être retrouver le corps aussi. Ça fait qu'on est pas mal soudés dans toutes les situations comme ça, mais celle-ci en particulier», ajoute-t-il.

Leur recherche fut cependant de courte durée, puisque la SQ était déjà mobilisée et a donc refusé l’aide des citoyens.

«Ça ne pouvait pas se faire aujourd'hui parce qu'il y avait toute l'équipe, justement, de policiers spécialistes dans la recherche. Et de côtoyer les deux équipes comme ça, ça posait des problèmes», explique le maire de Saint-Anselme, Yves Turgeon.

Ce dernier précise que les recherches ont entamé une nouvelle étape, dimanche.

«On a eu la visite d'une équipe de spécialistes en recherche du genre, dont une équipe de la région de Montréal qui est descendue, une dizaine à peu près d'agents. Ça a été le moment fort aujourd'hui», mentionne-t-il.

Ces spécialistes ont parcouru les deux rives sur une distance d’environ 1,2 kilomètre à partir du présumé point de chute.

La municipalité tient à rappeler aux citoyens d'être prudents. D'ailleurs, des initiatives seront renforcées afin d'assurer la sécurité.

«On va surtout faire de l'éducation, puis on va surtout aussi reprendre un programme d'apprentissage à la natation. C'est sûr et certain que, oui, on va mettre des panneaux baignade. Mais on va surtout faire de l'éducation», souligne le maire de Saint-Anselme.

Pour voir le reportage complet, visionnez la vidéo ci-haut.