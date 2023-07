Le mois de juillet le plus «arrosé» jamais enregistré dans certains secteurs?

Les quantités anormalement élevées de pluie tombée sur plusieurs villes du Québec en juillet sont-elles historiques? Un météorologue estime que les données finales pourraient le confirmer.

En entrevue sur les ondes de LCN, Gilles Brien est revenu sur les intempéries qui ont secoué la province au cours des dernières semaines.

Tornades, pluies torrentielles, smog: le mois de juillet ne passera pas à l’histoire en termes de beau temps.

«Par contre, ce qui est vraiment historique, si vous êtes de Sherbrooke, de Québec ou de Montréal [...] vous êtes pas loin de connaitre le mois de juillet le plus arrosé de votre vie», lâche l’expert en entrevue avec Marie-Anne Lapierre.

L’Estrie a été particulièrement touchée par les pluies torrentielles, alors que les précipitations reçues dépassent largement la moyenne mensuelle.

«À Sherbrooke par exemple, 269 mm de pluie sont tombés depuis le début du mois, ça, ç’a dépassé la valeur historique de 226-230 mm en 1992. Québec et Montréal, c’est la même chose. On a encore un petit peu de pluie qui s’amène avant la fin du mois. On risque quand même de terminer le mois de juillet avec des quantités vraiment historiques qu’on n’a pas vues depuis des dizaines d’années», a-t-il poursuivi.

Néanmoins, du temps chaud et ensoleillé se pointe toutefois à l’horizon, juste à temps pour les vacances de la construction.

«Ce qu’on n’a pas vu, c’est des périodes de deux, trois jours consécutifs avec du beau temps», ajoute-t-il.

Des températures avec un humidex de 35 sont prévues à partir de mercredi prochain sur plusieurs secteurs du sud-est du Québec.

