Une femme fait réagir en assumant ses poils

Une femme de 42 ans a fait réagir sur l’application TikTok en assumant pleinement sa pilosité dans différentes vidéos qui ont suscité des milliers de réactions.

Maria Margolies, une enseignante de yoga, a plus de 285 000 abonnés sur TikTok. La quadragénaire n’hésite pas à publier des vidéos d'elle en bikini où il est possible de voir sa pilosité sous les aisselles et sous la ceinture.

Plusieurs personnes ont invité Maria Margolies à investir dans un rasoir, tandis que d’autres ont salué sa beauté.

«Voici à quoi ressemble une vraie femme», a écrit un utilisateur.

«Elle est 1000% mon genre, une déesse entièrement naturelle», a ajouté une autre personne.

CAPTURE D'ÉCRAN / TikTok/@martina_peach

En entrevue au New York Post, la principale intéressée, une mère de deux enfants qui réside à Brooklyn, a expliqué sa décision.

«C’est mon corps, c’est mon choix, a dit Maria Margolies. J’ai arrêté de me raser, parce que j’ai réalisé qu’il n’y avait pas une bonne raison qui justifiait cette décision au préalable.»

«Les femmes se font dire que ce n’est pas acceptable d'avoir des poils sur le corps, a-t-elle ajouté. Mais je suis confiante dans mon choix de ne pas me raser si je ne le veux pas. Ça me fait me sentir puissante de me tenir debout pour défendre mon point.»