Californie: 184 000 $ d’amende pour avoir demandé à ses employés de se confesser

Les propriétaires d’un restaurant californien vont devoir verser près de 140 000$ US (184 000$ CA) de dommages et intérêts après avoir essayé de demander à un «prétendu» prêtre de confesser les «péchés professionnels» de 35 employés.

Un employé de la Taqueria Garibaldi, à Sacramento, a indiqué que les propriétaires avaient proposé d’entendre les «péchés» qui ont eu lieu sur le lieu de travail lors d’une enquête du ministère américain du Travail.

Selon l’enquête, le recours à un prétendu prêtre pour des fautes commises sur le lieu de travail «peut figurer parmi les formes les plus éhontées» de représailles.

Le faux religieux aurait notamment interrogé les employés sur le vol de leur patron ou encore les retards au travail, a indiqué le New York Post.

Les salariés n’auraient également pas reçu de paie pour leurs heures supplémentaires.

«Ils ont également appris que l'employeur payait illégalement les directeurs à partir de la réserve de pourboires des employés, avait menacé les employés de représailles et de conséquences négatives pour l'immigration s'ils coopéraient avec le département, et avait licencié un travailleur qui, selon eux, s'était plaint au département», a souligné l’enquête.

L’exploitant de l’établissement, Che Garibaldi Inc., ainsi que les propriétaires ont donc consenti à indemniser leurs employés. Ils devront 70 000$ US d’arriérés de salaires, 70 000$ US de dommages et intérêts et 5000$ US de pénalités civiles.