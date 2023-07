Ces cassettes VHS pourraient valoir beaucoup d’argent; les avez-vous?

Un ménage dans le sous-sol s’impose et vous ne savez plus quoi faire de la pile de cassettes VHS qui amasse la poussière? Pensez-y à deux fois avant de les jeter; certaines pourraient valoir leur pesant d’or!

Selon le site The Gamer, les films appartenant à la collection Black Diamond de Disney peuvent être vendus pour une somme d’argent impressionnante.

Les 101 dalmatiens, édition Black Diamond – 1992

Vous croyiez avoir tout vu? Une copie VHS du film attendrissant mettant en scène la grande famille de chiens se vend plus de 18 000$ sur le web... Mais attention : la cassette est emballée dans le plastique d’origine.

La petite sirène, édition Black Diamond – 1990

L’histoire classique ne se démode pas, et la version de 2023 le prouve bien. Une cassette de La petite sirène se vend actuellement plus de 660 $ CA sur eBay. D’autres vendeurs vont même jusqu’à mettre en vente la copie VHS pour plus de 3000$!

La Belle et la Bête, édition Black Diamond – 1992

Le conte qui a marqué des générations se vend entre 40$ et ....21 000$. Si vous trouvez la cassette dans votre collection, peut-être qu’une évaluation vaudrait le coup!

D’autres films comme des succès américains des années 80 pourraient vous rapporter gros, rapporte le U.S. Sun.

Retour vers le futur (1986), Indiana Jones et le temple maudit (1984) et Rocky (1976) vaudraient tous plus de 1000$, au minimum.