Crainte de hausse du prix du riz: scènes de panique dans un Costco

L’Inde qui a banni l’exportation de riz blanc non-basmati a provoqué une ruée dans les commerces vendant ce produit, en raison de crainte de la montée des prix après cette annonce.

De nombreuses vidéos et photos partagées sur les réseaux sociaux montrent des Américains faisant la file dans plusieurs commerces, et même une ruée dans un entrepôt Costco, pour s’y procurer plusieurs sacs de riz.

Une vidéo publiée par le compte @dallas_texastv sur TikTok montre des gens se procurer des dizaines de sacs de riz, dans un Costco de Dallas. Des scènes qui frôlent la panique observée dans d’autres États.

Selon le Times of India, des files ont également été vues dans plusieurs épiceries spécialisées au Texas, au Michigan, et dans le New Jersey. La demande était si forte que des commerçants ont dû limiter le nombre de sacs de riz par clients.

L’Inde a interdit l’exportation du riz blanc non-basmati afin de «garantir» un approvisionnement «adéquat» pour les consommateurs indiens et d'atténuer la hausse des prix sur le marché intérieur, a déclaré le ministère indien de la Consommation et de l'Alimentation, dans un communiqué publié jeudi soir.

Au deuxième trimestre, les exportations indiennes de riz blanc non-basmati ont bondi de 35% sur un an, a indiqué le ministère.

En septembre, après une sécheresse importante dans ses principales régions productrices de riz, l'Inde avait déjà interdit les exportations de brisures de riz (riz à moindre prix, aux grains fracturés accidentellement ou non) et imposé une taxe de 20% sur les exportations de riz de qualité supérieure.

Les prix internationaux du riz, aliment de base majeur dans le monde, ont fortement augmenté en raison de la pandémie de COVID, de la guerre en Ukraine et de l'impact du phénomène climatique El Niño sur les rendements des rizières.

Les exportations indiennes de riz blanc non-basmati représentent environ un quart des exportations totales de riz de l'Inde. L'an dernier, le pays a exporté 10,3 millions de tonnes de riz blanc non basmati.