Délit de fuite mortel à Montréal: un camionneur qui avait écrasé un cycliste évite la prison

Un camionneur qui avait mortellement happé un cycliste pour ensuite jeter le vélo et continuer sa route dans Le Plateau–Mont-Royal évite la prison et pourra plutôt purger sa détention chez lui.

«La preuve démontre, et j’en suis convaincu, que le délinquant n’a pu percevoir la présence de la victime, due aux caractéristiques du camion qu’il conduisait, particulièrement le poids du véhicule», a considéré le juge Pierre Labelle, au palais de justice de Montréal.

Le magistrat a ainsi imposé une peine de neuf mois avec sursis à Brandon Marchand-Bibeau, qui a refusé de parler au Journal après la lecture du jugement.

Il devra se soumettre à de sévères conditions, dont de ne pas quitter sa résidence, à moins d’exceptions, comme aller travailler.

L’homme qui fêtera bientôt son 27e anniversaire ne pourra pas conduire pour les quatre prochaines années, selon ce que prévoit le Code de la sécurité routière.

Aucune chance

Rappelons que le 27 septembre 2021, l’accusé transportait du gros gravier vers un chantier de construction de l’arrondissement Outremont quand, en plein après-midi.

Il a écrasé avec son véhicule de plus de quatorze tonnes Andrea Rovere, 31 ans, qui n’a eu «aucune chance», a rappelé le juge Labelle.

Marchand-Bibeau est descendu du véhicule, 300 mètres plus loin, pour faire une inspection sommaire, après avoir entendu un bruit qui laissait croire à un problème dans le système de freinage.

C’est à ce moment qu’«il a lancé le vélo dans le bois, tout en prenant son temps de façon nonchalante», avait constaté un témoin de la scène.

«J’ai été surpris de voir le vélo, je me demandais d’où il sortait. J’ai regardé et j’ai rien vu alors quand tout était beau j’ai continué mon chemin», s’était défendu l’accusé.

Rapport positif

Notons que la collision mortelle était de nature accidentelle, a déterminé l’enquête. Or, comme Marchand-Bibeau ne s’est jamais arrêté, il a été accusé de délit de fuite mortel.

«La peine doit aussi favoriser la réparation des torts causés. Malheureusement, rien dans ce que je peux dire ou décider ne peut changer ce qui s’est passé», a souligné le juge Labelle.

Le magistrat s’est éloigné ainsi de la peine de neuf mois d’incarcération suggérée par la Couronne, représentée par Me Sylvie Dulude. Me Franco Montesano, de la défense, prônait de son côté une sentence dans la collectivité de six mois.

Le rapport présentenciel de l’accusé est positif, a fait valoir le juge, ajoutant que Marchand-Bibeau était «bien intégré dans la société» et que son risque de récidive se voulait faible.

La victime, Andrea Rovere, avait quitté l’Italie pour amorcer en 2015 son doctorat en sciences de l’énergie et des matériaux à l’Institut national de recherche scientifique (INRS). Il y avait ensuite amorcé des recherches postdoctorales.

Ses proches, qui vivent à l’étranger, se sont abstenus de prendre la parole en cour.