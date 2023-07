Des personnes marginalisées nettoient le centre-ville de Trois-Rivières

Des personnes armées d'une poubelle et de pinces sillonnent les rues du centre-ville de Trois-Rivières. L'objectif: ramasser tous les déchets, même les plus petits.

Ces personnes font partie du programme de réinsertion sociale de l'organisme Point de Rue.

C'est un premier emploi pour se rapprocher de la société, se rapprocher en même temps d'une vie plus stable.

Cet emploi est aussi bénéfique que gratifiant pour ceux qui l'occupent.

«Ça donne vraiment un sentiment de bien-être parce que d'habitude, ils ne sont pas regardés, tu sens un jugement négatif et là, c'est le contraire complètement. Ils sentent l'énergie positive», ajoute le coordonnateur du centre de jour de l'Organisme Point de Rue.

Plusieurs fois par semaine, ils sont deux ou trois à nettoyer la rue principale, la rue Des Forges, pour s'attaquer ensuite aux rues un peu plus loin.

«Il y a une base avec la ville de Trois-Rivières, toutefois, on ajoute pour que ce soit encore plus propre et s'assurer de certains moments au courant de la journée», explique la directrice générale de Trois-Rivières Centre, Gena Déziel.

Une propreté remarquée par les touristes et les habitués du centre-ville.

Même les commerçants de longue date voient une différence.

Leur paie prend la forme qu'ils souhaitent selon leurs besoins du moment.

Carte-cadeau d'épicerie, montant d'argent pour le loyer, coupon pour des vêtements... Si le financement accordé au projet augmente, le périmètre nettoyé pourra agrandir, de même que le nombre de participants.

«Avec l'itinérance, ça devenait un peu malpropre, les mégots de cigarette par terre...», détaille une commerçante.

Il n'est pas rare que les utilisateurs du centre-ville saluent, remercient ou même encouragent les travailleurs qui font le ménage dans les rues.