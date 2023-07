Drag queens à l’église: un festival doit déplacer son spectacle

Un spectacle de drag queens qui devait se tenir dans l’église de Sacré-Cœur, sur la Haute-Côte-Nord, sera déplacé en raison du mécontentement exprimé par plusieurs fidèles.

L'idée d’organiser ce spectacle a suscité la controverse dès l'annonce de la tenue de l'évènement.

«C'est certain qu'il y avait une bonne proportion de personnes qui ont levé la main en disant ''écoute, on n’est pas très à l'aise avec ce genre d'évènements dans une église''», a expliqué Bastien Deschênes, président de la Fabrique de Sacré-Cœur.

Des fidèles auraient même menacé de ne plus retourner à l'église, si le spectacle allait de l'avant. C'est pourquoi la Fabrique de Sacré-Coeur a demandé au Festival du Fjord de trouver un autre endroit pour tenir les prestations.

L’annonce a désolé l'organisation du festival, elle qui tenait à ouvrir les esprits en amenant les drag queens en région.

«On a été très déçu d'apprendre qu’en 2023, l'Église manque encore d'ouverture et qu’elle n’est pas arrivée à la même époque que nous on dirait», a dit l’administratrice du Festival du Fjord, Nancy Lamontagne.

L'organisation religieuse se défend de manquer d'ouverture.

«L'Église est dans un monde d'ouverture et de consensus, puis de positivisme. On n’aime pas créer des environnements où on commence à s'opposer et à faire des débats. On ne veut pas s'embarquer dans ça», a indiqué le président de la Fabrique.

Le spectacle, qui risque de faire du bruit, pour les bonnes et les mauvaises raisons, aura lieu le 1er septembre prochain. Il sera tenu dans l’aréna du village.