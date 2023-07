Festival des arts de Saint-Sauveur: un «Hamlet» dansé mis en scène par Robert Lepage

Pour son 10e anniversaire comme directeur artistique du Festival des arts de Saint-Sauveur, le danseur Guillaume Côté doit veiller à une foule de détails, en plus de briller lui-même sur scène – deux heures durant – dans le spectacle Hamlet, dont il signe les chorégraphies dans une mise en scène de Robert Lepage.

Le festival, qui est l’un des plus importants à proposer de la danse en région – on rêve à un centre culturel pour accueillir plus d’amateurs –, programme aussi l’Orchestre Métropolitain avec Yannick Nézet-Séguin, le 4 août, et la Soirée des étoiles, les 5 et 6 août.

Plusieurs activités gratuites figurent également au menu de cette édition se déroulant du 26 juillet au 6 août, dont l’épreuve Fass Dance Battle et les Sentiers de la danse.

Guillaume Côté, qui signe la programmation en se faisant un devoir de diversifier les types de danse et de démocratiser cet art qui le fait vibrer depuis l’enfance, nous présente cinq incontournables de l’édition 2023, des spectacles qui prennent tous place sous un chapiteau au cœur de Saint-Sauveur.

Hamlet – Première ébauche

Une création d’Ex Machina et Côté Danse

26 au 28 juillet, à 20h

C’est la première fois que le festival créé en 1992 accueille Robert Lepage, qui signe la mise en scène et Guillaume Côté les chorégraphies. «Une nouvelle création, c’est toujours excitant. C’est une première ébauche, malgré qu’on soit pas mal avancé. Robert et moi, on s’est lancé un défi qui n’était pas facile, mais notre proposition explore entre les lignes. Il y a des situations et des contextes dans Hamlet qui s’explorent très bien en mouvements et d’une façon inusitée. Ça fait du bien d’amener quelque chose d’autre à un texte qui a été si souvent joué au théâtre», a mentionné Guillaume Côté.

Il y a des phrases, des citations et des mots projetés ici et là, le reste se racontant dans le mouvement dans ce spectacle pour lequel on a des ambitions de tournée. «J’ai toujours joué des Roméo, des princes, et là je me retrouve à jouer Hamlet, un gars qui n’est pas super cool!» a-t-il ajouté en riant. «C’est intéressant de plonger dans un personnage complexe, sombre.»

Bodytraffic

29 juillet, 20h

La jeune compagnie de Los Angeles Bodytraffic y va d’un programme mixte. «Si vous êtes un fan de l’émission Révolution et que vous n’avez jamais vu de la danse live, Bodytraffic c’est pour vous. Les danseurs sont absolument incroyables, c’est pop et les chorégraphies sont sophistiquées. Amenez vos enfants!» a lancé Guillaume Côté.

Decidedly Jazz Danceworks

30 juillet, 20 h

La compagnie Decidedly Jazz Danceworks, de Calgary, en Alberta, s’amène avec son spectacle Family of Jazz. «C’est de l’énergie pure avec 12 artistes sur scène, des danseurs, du chant et de la musique live. Ça va être une soirée où les gens vont bondir de leur siège pour danser. Il y a tellement d’énergie», a signalé Guillaume Côté.

A.I.M by Kyle Abraham

2 août, 20h

A.I.M, pour «Abraham in Motion», c’est la compagnie de danse de l’Américain Kyle Abraham, qui regroupe 12 danseurs. «C’est de la danse physique avec de la spiritualité. Kyle Abraham travaille beaucoup dans le domaine de la danse noire. Il explore vraiment cette culture de belle façon. Ça fait trois ans que j’essaie de les avoir», a dit Guillaume Côté. Pour ce spectacle, les danseurs exécutent une sélection de «pièces emblématiques», dont trois sont signées par Kyle Abraham lui-même.

Simoneau/Skeels

3 août, 20h

Ce programme double fait la part belle au talent de la Québécoise Hélène Simoneau, qui fait carrière à New York, et à l’Américain Andrew Skeels, qui a adopté Montréal. «Hélène Simoneau n’est jamais venue au Québec avec sa compagnie. Hélène va proposer le spectacle Delicate Power. C’est coloré, fragile, dynamique! Andrew Skeels est un chorégraphe qui a créé avec le Cirque du Soleil récemment. Il va nous présenter une ébauche de sa prochaine création. C’est plus sombre, intense, profond» a résumé Guillaume Côté.

