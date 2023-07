Les fraudes contre la personne ont coûté très cher aux Canadiens

La valeur des pertes attribuables à la fraude contre les personnes a dépassé les 16 milliards $ en cinq ans au Canada.

C’est ce que révèlent les plus récentes données de Statistique Canada publiées lundi.

En 2019, une personne sur six a déclaré avoir été victime de fraude au cours des cinq années précédentes.

La valeur moyenne des pertes s’élevait à plus de 5000$, tandis que la perte médiane étant de 600$.

La plupart des victimes de fraude n'ont subi aucune perte (38%) ou une perte de moins de 250$ (16%). Cependant, certaines personnes ont subi des pertes beaucoup plus importantes. Près de 3% des victimes ont subi des pertes d'une valeur de plus de 10 000$, et 0,5% des victimes ont subi des pertes de 100 000$ ou plus.

La fraude, de plus en plus fréquente

Parmi tous les crimes mesurés au cours de l'Enquête sociale générale sur la sécurité des Canadiens (ESG) en 2019, la fraude est l'infraction la plus fréquente.

Un peu plus de 5 millions de personnes de 15 ans et plus au Canada ont déclaré avoir été victimes d'au moins une fraude au cours des cinq années précédentes.

«Selon les données déclarées par la police dans le cadre du Programme de déclaration uniforme de la criminalité, la fraude représentait 12% de l'Indice de gravité de la criminalité en 2021, près du double par rapport à 10 ans plus tôt (6,5%)», a noté Statistique Canada.

Ainsi, le nombre de fraudes est passé de 87 174 affaires en 2011 à 168 483 affaires en 2021. Le taux d'extorsion, crime violent semblable à la fraude, a quant à lui quadruplé durant cette période.