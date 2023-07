Ottawa coupe les subventions «inefficaces» aux pétrolières, les écologistes restent prudents

Ottawa ferme le robinet des subventions «inefficaces» destinées aux entreprises du pétrole et du gaz, une initiative saluée par les écologistes qui s’opposent cependant aux nombreuses exceptions incluses dans le plan dévoilé lundi.

«[...] À partir de maintenant, pour tous les investissements fédéraux, on a un nouveau cadre d’analyse, et ce cadre-là fait en sorte que nous n’investirons plus dans la production de pétrole et de gaz ou de charbon au Canada», a résumé le ministre de l’Environnement Steven Guilbeault à Montréal, lundi.

Les économies potentielles se traduiront par «un soutien accru aux technologies propres», comme par exemple pour la québécoise Enerkem, spécialisée dans la transformation de la biomasse en biocarburant.

Sans donner de chiffre précis, le bureau du ministre juge que 129 subventions actuelles entreraient dans le cadre du plan, pour un total estimé de 1 milliard $ échelonné sur les cinq dernières années. Difficile toutefois d’estimer l'argent que permettra d'économiser cette politique dans les prochaines années.

Pas de révolution

«Dans le grand ordre des choses, je ne suis pas certain que ce soit une révolution», déclare Simon Langlois-Bertrand, associé de recherche à l’Institut Trottier.

Ce dernier estime que le bénéfice du plan est de fournir un cadre «plus précis» sur ce que le gouvernement considère comme une subvention «inefficace».

Or, des zones d’ombres persistent : le plan contient six exemptions qui risquent de laisser le champ libre aux subventions pour des projets qui ne respectent pas l’esprit de la directive, notamment la première, qui «permet des réductions importantes des émissions nettes de gaz à effet de serre (GES) au Canada ou à l’échelle internationale».

«Je vois beaucoup de projets qui, à première vue, pourraient se défendre en ayant recours à cette exception-là. C’est là où je suis plus sceptique sur ce que ça va donner en pratique», poursuit l’expert. «Je ne vois pas ce que ça peut changer de majeur à court terme.»

Un accueil en demi-teinte

L’initiative était attendue depuis de nombreuses années dans les rangs écologistes, qui connaissent mettent beaucoup de pression sur le ministre Guilbeault, auparavant un des leurs.

Greenpeace Canada se dit «heureux», Équiterre salue «un premier pas important pour débuter la transition du secteur pétrolier et gazier vers des énergies propres et renouvelables» et la Fondation David Suzuki se réjouit d’une «une étape cruciale et attendue depuis longtemps».

Or, le bémol est le même partout : peu importe le projet, les entreprises issues du secteur pétrolier et gazier ne devraient plus toucher aux fonds publics.

Dans les mots de Greenpeace, «il n'y a pas de subventions 'efficaces' pour les combustibles fossiles à une époque où les catastrophes climatiques et les profits de l'industrie pétrolière battent des records, et surtout pas pour des technologies non éprouvées comme le captage du carbone».

Plus sévères, le Bloc québécois et le NPD exigent que l’ensemble des subventions soient rayées de la carte immédiatement.

«Les libéraux de Justin Trudeau nous mentent éhontément lorsqu’ils parlent de «subventions efficaces» au secteur pétrolier. Cela n’existe pas et relève de la fiction», a déclaré Monique Pauzé, porte-parole bloquiste en Environnement. «Avec autant d’exemptions, le pétrole et le gaz continueront d’être grassement subventionnés au Canada.»

«Bien que nous sachions que nous avons dû nous battre comme des diables pour amener les libéraux là où ils sont aujourd’hui, il est clair que cette annonce ne répond pas à l’urgence du moment, alors que les catastrophes climatiques mettent en péril tout ce à quoi nous tenons», a dit Laurel Collins du NPD.

Selon le document dévoilé lundi, est exempté de cette nouvelle directive tout projet qui:

• «permet des réductions importantes des émissions nettes de gaz à effet de serre (GES) au Canada ou à l’échelle internationale»;

• «encourage les énergies propres, les technologies propres ou les énergies renouvelables»;

• «permet d’offrir des services énergétiques essentiels à une communauté éloignée»;

• «permet d’offrir du soutien à court terme dans le cadre d’une intervention d’urgence»;

• «encourage la participation économique des Autochtones à des activités liées aux combustibles fossiles»;

• «permet de soutenir des processus ou des projets de production atténuée qui s’accompagnent d’un plan crédible pour atteindre la carboneutralité d’ici 2030».